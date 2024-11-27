獨家｜戴耀明做侍應成日落錯單　老闆張本立動粗責罵：一兩句啫

最近有戴耀明於「飲食界富二代」張本立（Billy哥）黃大仙的茶記開工，日前《香港01》 獨家直擊戴耀明開工情況，Billy哥接受《香港01》訪問分享做老闆的主要工作：「負責啲生意、食物啊！材料啊！」至於是否需要親身上陣接待食客，他表示：「如果我返到嚟公司入邊就要㗎啦！」他指自己不用洗碗，並續說：「有陣時要切下菜、幫吓啲廚師！」講到最近是否不用拍劇，他說：「呢排有陣時拍劇、有陣時做返自己嘅生意。」

日前《香港01》 獨家直擊戴耀明於張本立（Billy哥）黃大仙的茶記開工情況。（陳順禎攝）

Billy哥接受《香港01》訪問分享戴耀明做侍應日常。（陳順禎攝）

承認親自邀請戴耀明做侍應

被問到是否聘請戴耀明做侍應，他說：「其實因為我同佢拍劇結緣，有陣時佢就話想生活體驗，佢想試吓做樓面嘅感覺，我話當然冇問題。」至於最初得知戴耀明答應工作時，是否認為對方只是開玩笑，他表示：「開頭我都以為佢玩玩吓，不過呢佢做嘢都好認真。（戴耀明什麼時候開始正式上班？）睇吓幾時得閒啦！佢如果要返工都會早一日同我講，開頭就叫佢晏晝過嚟幫手，嗰陣時冇咁多食客，始終都驚整親佢。」

Billy哥在茶記的日常工作。（陳順禎攝）

他指戴耀明的工作需要招呼食客：「要落下單、執頭執尾，或者執垃圾，同埋洗吓杯碗碟。」提到對方工作時的「蝦碌事」，他說：「落單落錯，人哋要切雞飯，佢就落咗燒鴨飯，經常性會咁樣，我唔怪佢，因為佢係學習中嘅人。」至於過去有否曾經動粗責罵戴耀明，他直言：「粗口間唔中都一兩句，因為都好寫實。」

張本立指戴耀明做侍應成日落錯單。（陳順禎攝）

透露食客認出戴耀明相當開心

提到有否目睹食客認出戴耀明，他說：「梗係有啦！但係啲小朋友就未必認到佢，因為就覺得佢頭髮古怪，但係有啲30至40歲嘅人見到佢就好開心。」講到戴耀明是否屬於自己的徒弟，他幽默回應：「咁又唔好咁講，其實拍戲我係跟佢學嘢，如果做樓面就分享我嘅經驗俾佢。」他透露有望與戴耀明一齊在電台節目中合作。

張本立透露有望與戴耀明一齊在電台節目中合作。（陳順禎攝）

戴耀明做侍應一腳踢。（陳順禎攝）