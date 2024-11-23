吳尊現身澳門宣傳網球賽搞簽名會　麥詩敏撇低老公追星集郵勁得戚

現年45歲前男子偶像團體「飛輪海」成員吳尊今日(23日)現身澳門宣傳2024中國網球巡迴賽“澳娛綜合”職業級總決賽（澳門）暨全國網球單項錦標賽將再度落地澳門，賽事於 2024年 11 月 18 日至 24 日在澳門舉辦，來自中國內地的頂尖網球選手將在賽事中角逐榮譽。

吳尊今日(23日)現身澳門宣傳2024中國網球巡迴賽，兼且順勢搞簽名會。（張祖銘攝）

吳尊聯同國際級運動健將張之臻，與兩位輪椅網球運動員郭珞瑤及朱珍珍進行表演賽，期望傳遞正能量與性別平等，從而促進運社會創造更加公平和包容的環境。吳尊魅力沒法擋，一眾香港藝人及KOL特地一早來到澳門現場與吳尊互動，包括剛成為人妻，前無綫新聞台首席主播麥詩敏（Gloria） 、亞姐 范莎莎 、《尾二一屆口罩小姐選舉》季軍 張可盈、運動節目主持人碌碌（蘇嘉鳴） 、拉丁舞運動員周卓盈（Tracy） 、《中年好聲音3》100強，以及體育女神黃捷穎（Vinky） ！

亞姐范莎莎（左二）、運動公關邱益忠（中）、主播麥詩敏（右二）與波鞋設計師梁嘉詠（右）等一眾運動KOL與吳尊合照。（資料照片）

麥詩敏（Gloria）笑言：「老公無我咁好氣，夜晚先嚟澳門同我過二人世界，不過都好，可以有空間同吳尊獨處！」曾參選ViuTV選美真人騷《造美人》、23歲的周卓盈（Tracy）近期同單身生活講拜拜，皆因她與早前在TVB《我推的野男Live》封王的李清杰（Uclean）成為情侶，問她Uclean吸引還是吳尊吸引，她答：「當然係吳尊啦，Uclean打網球都無佢咁叻」！不過甜美兒Tracy都立即「補鑊」，「咁Uclean喺健美同舉重方面都唔差嘅！」

（上排左起）碌碌、張可盈、周卓盈、麥詩敏、范莎莎、黃捷穎、籃球員李旭川（ 下排左一）以及波鞋設計師梁嘉詠（下排右一）受澳娛綜合邀請，推廣運動旅遊。。（資料照片）

范莎莎、張可盈、碌碌及黃捷穎近年成為運動活動的得竉司儀，四人今次到訪澳門除了與吳尊交流外，今次主要任務是推廣「運動旅遊」，問到推介什麼美食時，四人不約而同說是泰式奶茶豆腐花以及水蟹粥！

張可盈。（資料照片）

碌碌。（資料照片）

范莎莎。（資料照片）

周卓盈。（資料照片）