鬼故｜入戲院睇許志安破地獄　兩排空櫈突然狂震坐滿「好朋友」？

電影《破地獄》票房爆升，更成為年尾城中電影話題。講到「破地獄」一詞，都會勾起不少人的興趣，事關除非親朋好友身故，而「撞啱」採用道教儀式進行，否則普通人一生人之中都未必會見到一次。破地獄，本意就是幫助年輕逝世、意外身亡或自殺的死者的亡魂解脫，所以就好似念往生咒一般，舉行儀式時往往有可能吸引不少「好朋友」聚集。昨日（23/11）「鬼王」潘紹聰分享了一條舊片，當中就有聽眾分享舊時與鬼共賞「破地獄」電影的遭遇。

普通人都未必親身睇過破地獄法事。（《破地獄》劇照）

聽眾打上節目，她表示1997年、1998年之間，當年她去了一間位於樂富中心的戲院（樂富戲院）睇戲。該電影為葛民輝、朱茵、許志安等主演的電影《天才與白痴1997》，她說道：「嗰時戲院係三排，左面一排櫈，中間一排，右面又一排櫈。當其時我買咗左面路口位，揀咗第十幾行，前面係冇人，後面我隱約記得七八行有人，都係兩三個人左右。」

圖為90年代樂富中心，可見樂富戲院和吉之島。（FACEBOOK圖片 / 香港購物商場的歷史與論述）

她續說，電影播放的時候原本都相安無事，直到其中一幕出現：「套戲講許志安日頭有工作做，但係夜晚係去殯儀館做兼職做『喃嘸佬』，有一幕就係講佢破地獄。一去到呢一幕，我前面嗰排櫈同時間震晒！唔止我自己坐緊嗰一排！」潘紹聰問道：「之後呢？」聽眾續說：「震咗十幾廿秒，我自己都覺得好大膽，就冇理到呢一樣嘢就繼續再睇。出現咗兩次，都係講許志安破地獄嗰一幕。」

電影《天才與白痴1997》，許志安「破地獄」。（YouTube截圖 / 美亞影院 Cinema Mei Ah - 香港電影 (HK Movie)）

電影《天才與白痴1997》，許志安「破地獄」。（YouTube截圖 / 美亞影院 Cinema Mei Ah - 香港電影 (HK Movie)）

電影《天才與白痴1997》，許志安「破地獄」。（YouTube截圖 / 美亞影院 Cinema Mei Ah - 香港電影 (HK Movie)）

電影《天才與白痴1997》，許志安「破地獄」。（YouTube截圖 / 美亞影院 Cinema Mei Ah - 香港電影 (HK Movie)）

電影《天才與白痴1997》，許志安「破地獄」。（YouTube截圖 / 美亞影院 Cinema Mei Ah - 香港電影 (HK Movie)）

電影《天才與白痴1997》，許志安「破地獄」。（YouTube截圖 / 美亞影院 Cinema Mei Ah - 香港電影 (HK Movie)）

電影《天才與白痴1997》，許志安「破地獄」。（YouTube截圖 / 美亞影院 Cinema Mei Ah - 香港電影 (HK Movie)）

電影《天才與白痴1997》，許志安「破地獄」。（YouTube截圖 / 美亞影院 Cinema Mei Ah - 香港電影 (HK Movie)）