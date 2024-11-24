譚詠麟惠州個唱因不適臨時取消　拍片致歉狂咳令人擔心

年年25歲的「校長」譚詠麟，近年主攻內地市場，有著極高人氣，除了率領香港明星足球隊穿州過省踢友賽之外，也不忘其歌手身分，在內地各城市舉行《譚詠麟經典傳奇巡迴演唱會》。不過昨晚（23日）的惠州站，譚詠麟因感冒喉嚨發炎而要取消，延至明年4月19日左右舉行。

譚詠麟在內地各城市舉行《譚詠麟經典傳奇巡迴演唱會》。（微博圖片）

譚詠麟在內地有極高人氣。（微博圖片）

譚詠麟親自拍片向惠州的朋友和各位來自四方八面去看他演唱會的朋友致歉，片中他聲線沙啞，說不到幾句便咳嗽，而且样子有點憔悴，情況令人擔心。譚詠麟表示開騷前一晚曾盡力去試過，但是人聲和出來的感覺是非常不好，「我想如果有六、七成，我都會上台，但還是做不到，所以我們希望這場演唱會延期，日子應該定在4月19日左右，等天氣暖一點，我們再補回這場演唱會給大家。非常抱歉，我前一晚在台上已經盡力練了，但練了一個多小時，是沒有一首歌是成功的，玩是可以，但在專業角度上來說，我們是過不了自己那關，所以希望大家見諒。」關於退票的相關事宜，譚詠麟叫大家留意官方網站安排。

譚詠麟因病取消原定在11月23日舉行的惠州站歌唱，他親自拍片向觀眾道歉。（微博視頻截圖）

拍片期間譚詠麟說不到幾句便咳嗽，而且样子有點憔悴，情況令人擔心。（微博視頻圖片）

其後譚詠麟也有再發文，詳細交代：「其實上個星期在衢州演出到大約一半時，因為當天氣突然間降溫和很大風，而且跳完舞之後全身濕透在台上著涼後就開始咳了；下半場更咳得利害，當晚就已經沒有去慶功宴，回到房間馬上食藥休息。回香港第一天還感覺還好，後來星期一晚上已經又開始咳嗽沒有聲音，馬上去看醫生吃藥打針；到今（昨）日已經是用盡任何方法，任何對喉嚨有幫助的藥物都試用了不過亦都沒有幫助更沒有好轉。」

譚詠麟稱呼開騷前一晚曾盡力去試。（微博視頻截圖）

但始終沒一首歌能成功完成。（微博視頻截圖）

他續指：「昨（前）晚亦都在台上綵排試了一個多小時，但沒有一首歌可以完成。今（昨）早睡醒之後情況也沒有好轉，和團隊主辦單位商討後決定取消。今（昨）晚的演出將改期，希望之後可以用最好的聲音，狀態再在台上再和大家開心見面。大家不用擔心，我會努力調理好身體。」

譚詠麟再三向觀眾致歉。（微博視頻截圖）

譚詠麟望大家見諒。（微博視頻截圖）

拍片外，譚詠麟有再發文詳細交代。（微博視頻截圖）

雖然親自拍片道歉及交代可退票，但退票公告當中寫道：「針對自惠州以外地區前來觀看本場演出的觀眾（僅限於已申請退票的觀眾，選擇保留訂單不在補償範圍內）」卻引來部分觀眾不滿，表示：「譚詠麟我真特麼服，晚上的演唱會下午發通知？把人當傻子啦？我大老遠跑過來，今天晚上的演唱會你特麼今天下午跟我說 你不開了？ ？ ？玩兒呢？ ？ #譚詠麟 #譚詠麟演唱會惠州站 取消#譚詠麟演唱會 我的來回機票住宿酒店呢？ ？ ！就退票？ ？」、「這不是逼著退票麼，不退的話不補償路費和酒店費？」，但也有觀眾體諒表示：「大家都不希望發生這樣的事情，不知道你有沒有看視頻，他自己也很失落也很無語，也抱著真摯的態度在道歉，而且他確實是因為身體不舒服，理解一下吧。」而主辦方就強調：「我們再次深表歉意，主辦單位會盡力解決每位用戶的合理訴求，希望得到大家的理解與支持！」

延期公告。（微博圖片）

安排引部分網民不滿。（小紅書）