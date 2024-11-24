樂壇另類夫妻拍片曬恩愛賀結婚12周年　曾互相出軌面臨婚姻破裂

音樂人郭偉亮（Eric Kwok）與歌手太太葉佩雯（Grace）最近「夫妻檔」打造女團XiX，一個擔任XiX經理人，一個則擔任XiX的形象監督，而為了增加XiX的曝光率和知名度，兩公婆更絞盡腦汁、仆心仆命。雖然工作忙，但兩公婆都沒有忘記他們的「紀念日」。

郭偉亮和葉佩雯於2011年11月23日，在《Swing後會無期告別演唱會2011》舞台上結婚，並由好友謝霆鋒擔任證婚。（視覺中國）

郭偉亮與太太葉佩雯夫妻檔打造女團XiX，分別擔任XiX經理人及形象總監。（資料圖片）

郭偉亮和葉佩雯於2011年11月23日，在《Swing後會無期告別演唱會2011》舞台上結婚，並由好友謝霆鋒擔任證婚。二人昨日慶祝結婚12周年，葉佩雯在社交平台分享視頻放閃，兩公婆除了撐枱腳嘆Omakase，和在充滿聖誕節氣氛的背景下自拍外，郭偉亮還知太太心意，送上紫色名牌手袋，並在袋上掛上小狗吊飾，非常有心思，氹得對方非常開心。

兩人近日撐枱腳，慶祝結婚12周年。（IG@graceip）

Sweet！（IG@graceip）

葉佩雯冧爆表示：「11月23日 我們的結婚12周年」；之後還憑歌寄意：「『記住每一天愛你滋味 多一些經歷更加在乎你 似霧與燈 路與車 自然在一起 不要問二人何以 這麼好 懷疑上帝更好 准我為你活到老』 @Eric Kwok 是Eric 的歌《這麼好》裏面的歌詞，亦是我們的心聲 #結婚紀念日 #紀念日」。網民大讚二人Sweet，紛紛留言：「太幸福了」、「好浪漫」、「祝福～好喜歡的一對」、「要永遠永遠幸福下去」；也有網民讚二人好像吃了防腐劑一樣，不會老。

老婆視角。（IG@graceip）

背景充滿聖誕氣氛。（IG@graceip）

其實郭偉亮和葉佩雯在愛情路上也曾經歷考驗，更差點破裂。葉佩雯在節目《蜜月到訪》中分享二人在同居初期常常吵架，自己十分情緒化，曾飛刀、剪刀和玻璃杯，而郭偉亮也常常向她發脾氣，他更指：「有次她拿著刀看著我像癲婆一樣。我這輩子第一次摑女人，我一巴掌摑下去讓她清醒。」

郭偉亮送給太太的禮物非常有心思。（小紅書）

兩公婆在社交平台傳情。（IG@graceip）

郭偉亮更分享曾對葉佩雯失去感覺，經常在朋友面前嘲笑她，最終出軌，但後來卻後悔莫及，他指自己做了男人都想做的事，但破壞了信任就無法彌補。他多年後回望，剖析男人出軌心態：「男人不出軌，不是他性需要低，就是他道德觀念好重，可控制自己。男人一定想與不同女人繁殖下代，如老婆永遠不會發現，100個男人都會做！」

郭偉亮和葉佩雯在愛情路上曾經歷考驗。（IG@graceip）

一起走過難關。（微博圖片）

而葉佩雯為了報復，竟與另一男人發生關係，郭偉亮指當時最難受是，當他發現了後，葉佩雯也沒有立即與「情夫」停止往來，他指那段時間十分艱難，每天不知對方是不是真的外出工作，或是跟情夫見面。但他們最後都選擇放下怨恨，重新愛上對方，一路恩愛至今。