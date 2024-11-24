無窮之路 4丨陳貝兒拆解海上造島秘密　親身經歷40+高溫工作辛勞

陳貝兒（Janis）主持的紀錄片《無窮之路 IV-一帶一路》(以下簡稱為《無窮之路 4》)今晚（24 日）第八集會去到阿聯酋首都阿布扎比，先後見識亞洲最大的「造島神器」天鯤號、中國無人駕駛 Robo Taxi 在世界著名名勝區Yas Island 的運作情況、由中資控股的全自動碼頭、及中國與阿聯酋政府合作建設的全球最大單體太陽能發電站 Al Dhafra 等。

要有登船卡。

「天鯤號」是世界知名的造島神器，於攝製隊採訪期間正位於波斯灣的皇家海域、為當地皇室秘密打造島。「天鯤號」是中國第一艘自主研發的重型自航絞吸船，2022 年底由江蘇出發，航行了近一個月時間來到中東波斯灣，執行它第一個海外任務。Janis 在節目中坐小艇登上這艘長 140 米、寬 27.8 米及深 9 米的「天鯤號」，畫面相當壯觀。Janis 先後參觀了「天鯤號」的船艙、船員居住的房間及飯堂等，帶觀眾全面了解「天鯤號」的運作及船上工作人員的生活日常。

Janis 在節目中坐小艇登上這艘長 140 米、寬 27.8 米及深 9 米的「天鯤號」，畫面相當壯觀。

陳貝兒登上「天鯤號」拆解憑空在海上造島秘密。

Janis 親身見證「天鯤號」船員刻苦生活日常。

40+度高溫穿厚衣 24 小時輪班工作 。

Janis 先後參觀了「天鯤號」的船艙、船員居住的房間及飯堂等。

節省長達 8 年半工作天‧所需人力由 2 萬銳減至 30 多人

節目其中一個重點，是會為大家拆解「天鯤號」如何憑空在海上造島，原來「天鯤號」船尾有一把巨型絞刀，以每小時 6000 立方米的速度，將海底無論多堅硬的岩石和暗礁絞碎，再用真空管道吸入船內的巨型泥泵，然後泵到 15 公里以外的地方，一小時就可填滿一個標準足球場。難得上船探秘，Janis 自然見識了「天鯤號」的靈魂巨型絞刀，據「天鯤號」大副薛鴻盛透露，該把絞刀重達 30 噸，單是一個齒已有 34 公斤重，而且每隔 6 個小時就要拆除下來再換上新的。副船長冉綱強續指，有了「天鯤號」後，原本需時十年、並動用一至兩萬名工作人員打造的島，可以 30 多人左右的人力、在一年半時間內完成！另一厲害之處，是「天鯤號」以「零意外」成為了其他船隻及其他公司的模範。

靈魂工具巨型紋刀重達 30 噸。

靈魂工具巨型紋刀重達 30 噸。

而見識了這麼偉大的基建，再了解過在「天鯤號」上食住瞓的工作人員生活後，Janis 最大感受是:「本身嗰日嘅天氣已經有四十幾度，再加上船上咁多大型機器喺度運行，同埋暖啲海風一路吹過嚟。體感溫度應該有 50 度，我望住船員著住厚厚嘅工作衣，24 小時不停咁輪班，我就喺度諗，佢哋其實真係好辛苦。」

天氣酷熱，絕對是中國人員在當地面對最大的考驗，攝製隊採訪位於阿布扎比的太陽能發電站期間，現場氣溫高達 48 度，艾爾達芙拉 PV2 太陽能電站項目代表車總更補充指地面溫度可能已高達 60、70:「我們建設這個項目所需面臨的第一大挑戰，就是熱燒烤模式，我們有個同事穿著皮鞋，進到沙裡以後把腳拔起來，鞋就（熱到）脫膠了。」

Janis 親身見證「天鯤號」船員刻苦生活日常後大表感嘆。

陳貝兒參觀在世界著名名勝區 Yas Island 的運作情況、由中資控股的全自動碼頭、及中國與阿聯酋政府合作建設的全球最大單體太陽能發電站 Al Dhafra 等。

Janis 另外還見識了中國無人駕駛 Robo Taxi 。

Janis 還見識了中國無人駕駛 Robo Taxi 。