66歲影壇鐵漢透露曾獲邀參演《少林足球》　因一個原因最後不成事

現年66歲的尹揚明最近相隔24年重現TVB，演出台慶劇《黑色月光》，劇中尹揚明飾演大反派「蔣哲賢」入型入格，與郭鋒大鬥演技戲味十足，再次受到觀眾和網民關注。除了拍劇外，尹揚明亦在影圈打滾多年，合作過的位位都是巨星，包括：吳宇森、周潤發、周星馳、鍾楚紅及葉童等。

尹揚明在台慶劇《黑色月光》中飾演大反派「蔣哲賢」，戲味十足。他透露今次是監製鍾澍佳找他出演的。（《黑色月光》劇照）

尹揚明做男一前，曾參演《伴我闖天涯》，從中跟周潤發偷師。（《伴我闖天涯》電影截圖）

尹揚明在《古惑仔》系列中飾演「韓賓」一角，都是非常經典。（《97古惑仔戰無不勝》電影截圖）

而尹揚明早前在接受《香港01》時，曾透露當年與周星馳合作《新精武門1991》片，對方一個突如其來的想法令他即場爆粗（尹揚明曾任睇場感激林嶺東帶入行 與周星馳合作爆粗KO對方），但同時令他認識到何謂有價值的演員，因為當時的周星馳在拍攝上已經非常有想法。

尹揚明回想拍《新精武門1991》時，周星馳的一個想法，令他即場爆粗。（潘樂文攝）

尹揚明都好記得這一幕。（《新精武門1991》電影截圖）

大讚周星馳是有價值的演員。（《新精武門1991》電影截圖）

但原來除了《賭聖》和《新精武門1991》外，尹揚明還有一次機會與周星馳合作的，可惜最後未能成事，而這套作品就是在《第21屆香港電影金像獎》中囊括：「最佳電影」、「傑出青年導演」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳男配角」、「最佳音響效果」、「最佳視覺效果」的《少林足球》。

周星馳執導的電影《少林足球》，在《第21屆香港電影金像獎》中囊括：「最佳電影」、「傑出青年導演」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳男配角」、「最佳音響效果」、「最佳視覺效果」。（網上圖片）

周星馳憑《少林足球》成為香港電影金像獎史上唯一一位連奪最佳男主角及最佳導演的電影人。（影片截圖）

尹揚明說《少林足球》製片曾找他演謝賢的角色。（《少林足球》電影截圖）

尹揚明在訪問中憶述當年四哥謝賢的角色（魔鬼隊總教練）曾找他演，「當時電影製片曾打過電話給我，我問：『拍多少日呀？咁少唔拍。』後來我無接到。（直接拒絕星爺？）又不是他找我，如果是他找我當然去，大家合作過無所謂。但當時製片打給我，跟我講了角色是怎樣，你看四哥有多少戲？好像就只有足球場吸著雪茄那場戲，當然他有他的想法，我也有我的想法，這些角色都不突出，所以就算了。」

謝賢吃雪茄這幕相當經典。（《少林足球》電影截圖）