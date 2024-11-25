66歲影壇鐵漢透露曾獲邀參演《少林足球》 因一個原因最後不成事
撰文：陳釗
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現年66歲的尹揚明最近相隔24年重現TVB，演出台慶劇《黑色月光》，劇中尹揚明飾演大反派「蔣哲賢」入型入格，與郭鋒大鬥演技戲味十足，再次受到觀眾和網民關注。除了拍劇外，尹揚明亦在影圈打滾多年，合作過的位位都是巨星，包括：吳宇森、周潤發、周星馳、鍾楚紅及葉童等。
而尹揚明早前在接受《香港01》時，曾透露當年與周星馳合作《新精武門1991》片，對方一個突如其來的想法令他即場爆粗（尹揚明曾任睇場感激林嶺東帶入行 與周星馳合作爆粗KO對方），但同時令他認識到何謂有價值的演員，因為當時的周星馳在拍攝上已經非常有想法。
但原來除了《賭聖》和《新精武門1991》外，尹揚明還有一次機會與周星馳合作的，可惜最後未能成事，而這套作品就是在《第21屆香港電影金像獎》中囊括：「最佳電影」、「傑出青年導演」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳男配角」、「最佳音響效果」、「最佳視覺效果」的《少林足球》。
尹揚明在訪問中憶述當年四哥謝賢的角色（魔鬼隊總教練）曾找他演，「當時電影製片曾打過電話給我，我問：『拍多少日呀？咁少唔拍。』後來我無接到。（直接拒絕星爺？）又不是他找我，如果是他找我當然去，大家合作過無所謂。但當時製片打給我，跟我講了角色是怎樣，你看四哥有多少戲？好像就只有足球場吸著雪茄那場戲，當然他有他的想法，我也有我的想法，這些角色都不突出，所以就算了。」