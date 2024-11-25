前體操冠軍吳柳芳抖音跳艷舞被封帳號　罵篤灰師妹葡萄結局神逆轉

中國女子體操隊前隊員吳柳芳，退役後近年轉當直播主，但卻在抖音大跳性感艷舞，引來師妹東京奧運女子體操平衡木金牌管晨辰不滿，大罵前輩「擦邊」，指她給運動員「扣屎盆子」，而吳柳芳則反擊指對方身材肥胖，「吃不到的葡萄」，雙方各執一詞，令中國體操隊是非成為網上熱搜，但有網民懷疑是次罵戰，是吳柳芳的背後公司大海星晨MCN一手策劃，仿如有晒劇本。

前國家隊體操冠軍吳柳芳，在抖音拍片跳艷舞。（微博圖片）

吳柳芳的抖音帳號被封。（微博圖片）

29歲的吳柳芳，2009年加入國家隊，曾參加2010、2011年世界盃體操賽，成績不俗，可惜因傷而錯過了2012年的倫敦奧運，翌年退役，雖然國家保送她入北京大學，畢業後又獲安排教師工作，但她因不適應而離開。近年加盟網紅童錦程創立的大海星晨MCN，成為直播主後近日連環Po出多條性感跳舞片，更引來後輩，同是前國家體操隊成員，東京奧運女子體操平衡木金牌管晨辰追擊。

吳柳芳Po出多條跳舞片。（微博圖片）

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不過有網民發現，童錦程跟管晨辰一直聯繫密切，更傳出管晨辰已加盟大海星晨，即是跟吳柳芳同公司，而今次的網上罵戰，被質疑有人背後精心策劃，矛頭直指童錦程。其實只得20歲的管晨辰，2022年退役後身材暴脹，更撞樣女星陳嘉佳(細細粒)，跟運動員時期的纖瘦嬌小身材，判若兩人。網民推測管晨辰也有意加入直播主行列，才會有如此出格言論，成功吸引網民眼球。

吳柳芳師妹管晨辰，當年身材嬌小纖瘦。（Getty Images）

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管晨辰退役後，身材暴脹，但也想加入娛樂圈。（影片截圖）

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