TVB收視｜《萬千星輝賀台慶》揮低一眾劇集節目　成績破近5年紀錄

無綫公布上周（18日至24日）翡翠台收視，上周二（19日）祝賀無綫開台57周年舉行的《萬千星輝賀台慶》，當晚節目以「家」作主題誠意邀請到盧海鵬、廖偉雄等闊別多時的舊部藝人回巢，與逾300位藝員同台傾力演出，盛況空前。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，《萬千星輝賀台慶》跨平台直播收視最高29.5點（192萬觀眾），打破近5年該節目收視紀錄，同時成為上周收視榜冠軍。不單如此，該節目在當天TVB各官網（不計內地平台）整體表現出眾，連續3年錄得大幅增長，內容接觸人次上升超過100%，達2,000萬次；影片播放逾1,500萬次。其中Facebook、Instagram互動量均比去年台慶當天表現增長70%，成績驕人。

TVB台慶後每年都會影大合照。（資料圖片）

鄧凱文（Eris）最近分別於《萬千星輝賀台慶》以性感打扮谷胸上心口，成為全場焦點。（資料圖片）

馮盈盈和莊子璇出席《萬千星輝賀台慶》。（資料圖片）

翡翠台上周一至五晚各節目收視保持平穩。資訊節目《東張西望》最高收視25.9點（168萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.6點（140萬觀眾）；黎耀祥、胡定欣主演台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》播映大結局，最高收視23.5點（153萬觀眾）；楊茜堯、王浩信主演台慶劇《黑色月光》最高收視20.4點（132萬觀眾）；全新綜藝節目《與天地對話.序章》，最高收視15.1點（98萬觀眾）；《與天地對話》首位登場嘉賓姜皓文，最高收視14.5點（94萬觀眾）。

退休婦人Ann上《東張西望》大談受騙經歷。（影片截圖）

《巾幗梟雄之懸崖》在日前（22日）一連兩小時播出大結局。（影片截圖）

周六晚C君、高海寧及陸浩明主持《Grand住去大阪》最高收視17.9點（116萬觀眾）；《澳門25個第一》最高收視16.3點（106萬觀眾）；特備節目《讓我們重新認識陳慧嫻》最高收視15.2點（99萬觀眾）。周日晚 《中年好聲音 3》香港、大灣區及新馬3個賽區展開60強混戰，最高收視22.6點（147萬觀眾）；陳貝兒主持《無窮之路IV - 一帶一路》最高收視15.9點（103萬觀眾）。