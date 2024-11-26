鬼故｜TVB廁所「叩叩叩」鬼敲門　裙褂女星夜半7樓睇拍攝時間表

傳聞靈體都有「八卦」一面，經常都會傳出電台鬧鬼，現場「陪」住DJ做節目的靈異故事。無綫（TVB）屹立將軍澳21年，兼且又屬娛樂事業，再加上陰暗角落，了無人煙的地方多，所以多年來亦傳出不少鬼故事，例如就曾傳出林峯於某廠房側休息室撞鬼，某廁所鬧鬼等等。

林子善講鬼故。（YouTube截圖 / TVB 玄學台 - 風水、鬼故事）

聽講某個TVB廁所都幾猛鬼。（截圖）

早年林子善也曾在TVB節目《兄弟幫》中，大爆前輩撞鬼一事。他說：「我哋拍《施公奇案》嗰時，我哋拍外景，某個前輩每次食完早餐之後一定打個大號先，佢唔鍾意下面（啲廁所，指位於地下的廁所），佢一定會上面。聽講15，16廠廁所有兩格。」之後，這位前輩就逐間推門，發現都沒有人就去了其中一較清潔的如廁。

林子善講鬼故。（YouTube截圖 / TVB 玄學台 - 風水、鬼故事）

林子善續說：「正常呢，望下面反射返隔籬，係見到有冇人喺隔籬。有冇影，係咪話？即係你感覺到㗎。突然之間，隔籬『叩叩叩叩』，即係佢打緊大號，突然有敲門聲！然後佢望一望，冇人！佢以為自己聽錯，唔理。又『叩叩叩！』佢屎都未剪得切，痾都唔痾就即刻『標』咗出嚟。因為佢對呢啲嘢好敏感。」林子善表示，後來拍攝時，從這位前輩口中得知此事。

TVB廁所就係咁。（截圖）

之後，林子善又講了另一故事。他說，有一晚同一位前輩去七樓揭「大簿」時撞見「女鬼」。他說：「因為拍到好夜，佢想知呢幾日通告。佢搭𨋢上到去七樓，一上到去，無端端有聲，已經驚。佢見到個着裙褂，全身嘅，頭上面有個波，不斷喺度震。見到佢咁（低頭看大簿），之後唔郁。佢心諗死啦，我睇緊大簿，佢又睇緊大簿，然後聽到揭紙聲......」

如果喺「夜媽媽」見到咁樣，都咪話唔驚。（資料圖片）

林子善續說：「再望，原來係宣萱。」