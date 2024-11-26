鄭雨盛私生活混亂一腳踏三船　被爆與10年女友密謀爭兒子撫養權

現年51歲的韓國影帝鄭雨盛被爆與細16歲火辣模特兒文佳菲未婚生子，鄭雨盛亦公開承認兒子已出世的消息，但並沒有交代兩人關係，只承認生物學上的父親角色。其後有關鄭雨盛的黑材料亦陸續曝光，網上瘋傳鄭雨盛與26歲年輕女子的親密照，更被爆打算與正印女友將私生子搶過來撫養，事態發展猶如狗血韓劇！

鄭雨盛被韓媒爆出已做爸爸。（IG圖片）

據韓媒報道，鄭雨盛與文佳菲一直未就結婚和養育等問題達成共識，其後再爆出原來鄭雨盛其實一直都有一位交往10年的圈外會計師女友，兩人不時都會跟李政宰和林世玲四人約會。有指鄭雨盛女友不知道鄭雨盛有私生子以及文佳菲的存在，故得知此事時大受打擊。

鄭雨盛與李政宰感情深厚。（IG圖片）

鄭雨盛私生活持續曝光，有韓國網民翻出他曾與一名1998年（也有人說是2001年）的年輕女子一起拍攝人生四格照片，兩人更如情侶般面貼面，舉止非常親密。

韓國網民翻出他曾與一名年輕女子拍攝人生四格照片，舉止非常親密。（微博）

另外，網上更流出疑似是律師事務所員工吐槽鄭雨盛私生活的對話。據悉鄭雨盛的圈外女友與鄭雨盛出軌後跟丈夫離婚，然後跟鄭雨盛拍拖，兩人同居10年。而這次鄭雨盛出軌並讓文佳菲懷孕，女友不能接受而決定分手，但鄭雨盛就表示會將兒子帶回來一齊撫養，才到律師事務所諮詢合法帶走兒子的方法，更有傳兩人為此而登記結婚。

文佳菲身材火辣。（IG圖片）

文佳菲日前公開誕下兒子的照片，但帖文中並沒有提到鄭雨盛，引發外界廣泛猜測。（IG圖片）