黎瑞恩回應離婚抉擇剖白心聲　傳前夫當年廣州包養小三成導火線

90年代玉女歌手黎瑞恩（小恩子）當年在事業高峰的階段與金利來集團主席曾憲梓的兒子曾智明結婚，婚後育有一對仔女曾凱栭（Sheree）及曾浩儒（Tyrone）。2014年傳出小恩子的老公曾智明在廣州包養小三逾兩年，有指對方比小恩子年輕約20年。小恩子日前接受YouTube「豐陳三俠」的訪問大談離婚一事，她坦言：「我冇後悔過，其實人生有一條路都係自己揀，後悔都冇用，冇得返轉頭！」

黎瑞恩（小恩子）當年在事業高峰的階段與金利來集團主席曾憲梓的兒子曾智明結婚。（VCG）

小恩子日前接受YouTube「豐陳三俠」的訪問大談離婚一事。（影片截圖）

有冇後悔為愛情放棄事業？

小恩子在節目中被問到「係咪由細過到底已經好着重愛情？」，她坦言：「都係㗎！其實我都好專一。」提到是不是沒有拍拖就會死，她表示：「好奇怪㗎喎，我同呢個人拍拖，分咗手唔夠一個月，我又好快有男朋友，所以我嘅（桃花運）都幾好。」講到當年選擇愛情放棄事業，她坦言：「愛情飲水飽。」被問到為愛情犧牲最大的是什麼，她說：「就係唔唱歌，因為其實音樂係好鍾意。」談及當時考慮過多久時間才決定，她說：「我冇考慮過，我個人好得意，決定啲嘢好快，我選擇咗呢樣嘢就即刻做，我決定要斬就即刻斬，我唔拖泥帶水！」

黎瑞恩回應離婚抉擇。（影片截圖）

講到會否後悔為愛情放棄事業，她直言：「我冇後悔過，其實人生有一條路都係自己揀，後悔都冇用，冇得返轉頭，我仲生咗兩個咁得意嘅BB，係好開心，上天安排咗條路俾我哋行。就算我離咗婚，我依家都係唱返歌！」提到離婚是不是人生最低潮的階段，她直言：「都算最低潮，我好快就決定咗退出，本身就唔可以接受呢件事發生，唔好嘥時間，我仲可以做幾多年人先，我都咁大仲有幾多年可以玩，唔開心，就拜拜！」

黎瑞恩冇後悔為愛情放棄事業。（影片截圖）