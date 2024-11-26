Rainky蔚雨芯 & Coffee林芊妤10秒變靚秘訣大公開！即學即變靚！

「10秒就可以變靚？」對！想追求美麗與瘦得健康，其實不必耗費大量時間！擁有令人羨慕好膚質的全球百大美女之一Rainky蔚雨芯，以及已為人母身材都一樣Fit爆的瑜伽達人Coffee林芊妤，就分享了她們的「10秒變美秘訣」，讓你都可以輕鬆完成早上排毒和晚上修復，時刻保持最佳狀態。她們的Keep Fit變靚秘訣究竟是甚麼？即同你一文探究在忙碌的生活中亦能輕鬆擁有好氣色之好物！



一次吸收39種排毒蔬菜及精華 排走毒素、宿便！輕鬆瘦身！

要Keep住靚靚肌膚同Fit爆身形，其實由內到外調理好重要！有效排清體內毒素同多餘廢物，自然暗瘡粒粒少左，連煩人的宿便及肚腩都消失得無影無蹤，瘦返平坦小腹！但是現代人飲食習慣難以攝取足夠蔬果纖維，這個時候就要靠超級食品補充去幫手！擁有魔鬼身材的Coffee及Rainky就大力推薦Superfood Lab的SuperGREEN Detox+ 超級排毒綠粉升級版！兩位每日均會飲用Superfood Lab的超級排毒綠粉升級版SuperGREEN Detox+，每日一杯就可以吸收到39種排毒蔬果及精華，纖維量等同於食左6碗沙律咁多，自然排清宿便，消除肚腩！Coffee更是超級排毒綠粉的Super Fans，8年來堅持每日一杯，難怪已為人母都依然Keep到少女身材！全球百大美女Rainky 蔚雨芯一直維持出眾身材同超fit馬甲線的秘訣，除了鍾意運動仲有每日一杯SuperGREEN Detox+ 的幫手，補充足夠纖維同益生菌，排清體內宿便，輕鬆踢走大肚腩！

Coffee堅持每日一杯超級排毒綠粉已有8年，對升級版SuperGREEN Detox+更讚不絕口！

全球百大美女之一Rainky蔚雨芯亦都靠升級版SuperGREEN Detox+輕鬆Keep Fit！

如果你覺得平時食唔夠蔬菜，但又想keep住每日可以排清宿便，維持好身材？就一定要試吓全新升級版SuperGREEN Detox+！

這款全新升級配方結合了SuperGREEN Detox超級排毒綠粉及SuperGREEN Ph7.3 超級鹼性綠粉的優勢，功效同配方全面提升！新版超級排毒綠粉纖維含量大幅提升66%， 排毒蔬果成分提升至39種營養更全面，更增添大量益生元同益生菌，徹底促進腸道健康。用天然的superfood複合配方做到深層排毒、平衡酸鹼的效果。

每日只需一杯，就可以輕鬆實現排清腸內宿便、增強免疫力、調節酸鹼值等6大功效。97%用家飲用後都感受到有效排清宿便，整個人立刻變得輕盈舒適。難怪Rainky同Coffee可以Keep住完美身形，完全唔受宿便困擾！每日只需10秒，全面排清宿便深層排毒，就係咁簡單！

SuperGREEN Detox+ 超級排毒綠粉升級版

97％用家實證，一杯有效排清宿便，一身輕盈！

每朝一杯只需10秒，1次補足39種superfood同排毒成分，6大益生元+ 4大益生菌，7種維他命+礦物質，不只排清宿便毒素，仲可以補充身體每日所需維他命！

•結合SuperGREEN Detox和SuperGREEN Ph7.3雙重配方 2 in 1，纖維量增加66％，1杯=6碗沙律纖維量

•6大功效：排清腸內宿便、增強免疫力、調節酸鹼值、清理血管、淨化肝臟同中和胃酸

•豐富強效排毒Superfood：有機螺旋藻、有機綠藻、大麥草、小麥草

•隨身包裝，旅行攜帶更方便！1日1包補充食不夠的菜

•每杯只有25卡路里，無添加糖，100%天然無負擔

立即入手SuperGREEN Detox+

公開！素顏都面色紅潤 水嫩彈滑10秒秘技

除了每日朝早一杯SuperGREEN Detox+，Rainky和Coffee還會在每晚睡前飲用一杯SuperRED Collagen+ 超級膠原紅粉升級版，充分利用夜間的黃金修復時間，悄然逆齡，瞓著變靚。

原來，要讓肌膚充滿光澤和彈性，單單補充膠原蛋白是不夠的，你需要試試膠原蛋白搭配抗氧化超級食品，令效果加乘。全新的SuperRED Collagen+ 結合了SuperRED Collagen超級膠原紅粉和SuperRED Antiox超級抗氧紅粉的優勢，無論在膠原蛋白含量或配方上均全面升級。每一杯SuperRED Collagen+ 不只含高濃度6000mg膠原蛋白肽 （膠原量比舊版激增132%），更可以一次補充到36種抗氧Superfood及成份，這些天然的抗氧莓果富含大量抗氧化劑，有助於抵抗自由基，減少衰老過程。莓果中的花青素、維他命C及纖維，有助於提升膚色，抗炎、抗老化，並促進血液循環，讓皮膚更加健康光滑。對於女性而言是不可或缺的營養補充，可以令體內細胞同肌膚一起由內靚到外！

每晚一杯，即沖即飲只需10秒，即可達到六大抗老功效：減淡細紋、抗氧化及補血、提亮膚色、促進細胞再生、收縮毛孔、強韌髮甲。95%用家實證有效減淡皺紋。Rainky和Coffee都表示，睡前飲用一杯，翌日醒來，肌膚柔滑細嫩，充滿彈性，素顏的時候都有好血氣！Coffee係Instagram亦說過，她每日的行程都好忙錄，要做好媽媽角色又要顧好生意，好難有時間好好照顧自己，所以快速又天然的Superfood補充品就是每日必需！這8年來，好在有SuperRED幫手，Coffee才可以輕鬆保持膠原滿滿、氣色紅潤的肌膚。Rainky 亦有分享過，身兼多職的她不定時都要出差，外面的飲食經常不能夠滿足每日所需的營養。現在Superfood Lab的配方有便攜裝，真係方便好多！每日只需2包，一綠一紅，加水飲，就可以輕鬆做到早排毒、晚修復，真係現代人嘅健康法寶！

除了每日一杯SuperGREEN，Coffee 林芊妤每晚睡前都會飲用 SuperRED Collagen+，補充膠原蛋白，讓肌膚保持彈性和光澤。夜晚肚餓都可以當甜品飲，極低卡路里又好飲！

Rainky 蔚雨芯保持年輕美麗的秘訣就是 SuperRED Collagen+！它富含膠原蛋白及多種抗氧化成分，能有效改善肌膚彈性，減少細紋，由內而外散發光彩。

SuperRED Collagen+ 超級膠原紅粉升級版

一杯逆轉肌齡，95%用家實證有效減淡皺紋！每晚一杯只需10秒，1次補足36種抗氧superfood、膠原蛋白、透明質酸、Q10同維他命ACE，逆齡去紋，保濕補血氣，顏值Level Up！

•配方結合SuperRED Collagen和SuperRED Antiox，膠原蛋白含量+132%

•6大功效：減淡細紋、抗氧補血、提升光澤、細胞重生、縮小毛孔、護甲護髮

•1杯= 42粒車厘子的維他命C

•豐富強效抗氧Superfood：鵝莓、藍莓、石榴、接骨木果、葡萄籽

•隨身包裝，旅行攜帶更方便！1日1包逆齡去紋補血氣

•每杯只有35卡路里，無添加糖，100%天然無負擔

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期間限定優惠！勢必入手紅綠孖寶！

升級版SuperGREEN Detox+及SuperRED Collagen+現已於Superfood Lab官網及全線屈臣氏同指定莎莎有售！即日至12月3日期間，在屈臣氏同官網購買SuperGREEN Detox+或SuperRED Collagen+任兩件85折，官網再加送好禮！滿$800再送小麥樽，滿$2,200送孖人牌玻璃杯！現在就把握機會，立即入手，體驗10秒變靚！

（資料及相片由客戶提供）