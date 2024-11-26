翻版李若彤與富貴老公結婚7周年　三年抱三被質疑為追仔嬲爆反擊

現年34歲的陳嘉寶（Anjaylia）在2017年與富貴初戀男友黃頌祈（Epaphras）結婚，婚後三年抱三，育有三個寶貝女。昨日（25日）陳嘉寶同老公迎來結婚7周年，她在IG曬出合照，並發文向老公示愛：「本人超不上道的！！浪漫如黃先生的結婚週年post 都出了大半天，我現在才來呢。結婚七周年快樂喔！拍結婚照的時候你帶我到你的母校小學去，現在是我們的第一個女兒都快上小學了~雖然多了小三、小四和小五（我自願自找自家生產的）但謝謝你真的兌現到寵我如初的承諾。」

陳嘉寶（Anjaylia）在2017年與富貴初戀男友黃頌祈（Epaphras）結婚。（IG@epaphras）

好登對。（IG@anjaylia）

好登對。（IG@anjaylia）

慶祝生日。（IG@epaphras）

婚後育有三個寶貝女。（IG@epaphras）

依然好Fit！（IG@anjaylia）

依然好Fit！（IG@anjaylia）

陳嘉寶又表示在地鐵遇到一對滿頭白髮的外國老公公老婆婆：「兩人穿着打扮超有品味又帥氣，她續說：「他倆十指緊扣悠閒的走着，動作就如照片中的我們，心裡好希望我們老了也像他們一樣帥氣，一樣甜蜜。願神繼續帶領我們❤️❤️」相中所見，陳嘉寶同老公手拖手，兩人情深對望，十分甜蜜！

結婚7周年！（IG@anjaylia）

依然好恩愛。（IG@epaphras）

依然好恩愛。（IG@epaphras）

依然好恩愛。（IG@epaphras）

陳嘉寶2014年參演TVB劇集《女人俱樂部》飾演少女版李若彤「巫小詩」。（截圖）

王敏奕、陳嘉寶、陳瀅、糖妹、賴慰玲與吳嘉熙在《女人俱樂部》飾演好姊妹。（IG@missjni）

陳嘉寶2014年參演TVB劇集《女人俱樂部》飾演少女版李若彤「巫小詩」而備受關注，婚後她減少幕前工作，專注照顧家庭，更三年產三女，令外界相當驚訝，亦引來外界質疑他們兩公婆是「想追仔」，而陳嘉寶曾在IG以千字文回應「生第3胎其實係咪為追仔？」，她解釋生仔生女都「沒什麼感覺」，最重要是平安健康、身心健全，還直言與老公早有共識生3個，又駁斥為長洲人老公追仔分地的說法：「有人問是不是長洲人生仔有地分，天呀…長洲又不是圍村，他們家祠堂都沒有，只有一間返了幾代的教堂。而且說起地，還是先生的太太爺捐地起教堂的。我們就算生一萬個兒子都沒有東西分不好意思，反而我們跟大家一樣要更努力工作賺錢給孩子們更好的生活。」

陳嘉寶三年抱三反擊追仔傳聞。（IG@Anjaylia）

曾以千字文回應。（IG截圖）

Hot mama！（IG@anjaylia）

少女味十足！（IG@anjaylia）

Fit！（IG@anjaylia）

Fit！（IG@anjaylia）

仍有接Job！（IG@anjaylia）