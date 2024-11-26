歐陽震華入行40年首戰賀歲檔鬥古天樂　曾志偉再演「韓琛」做賣點

每到農曆新年，大家不少得的節目就是看賀歲片，今年香港方面，知道的由張繼聰、蔡卓妍主演的《祥賭必贏》；王晶和葉念琛聯合監製和執導，馬國明和高海寧主演的《麻雀女王追男仔》；以及古天樂主演，《九龍城寨之圍城》班底的 《臨時決鬥》。另外，還有些內地和海外的賀歲片蠢蠢欲動，其中一部就是來自馬來西亞，由TVB總經理曾志偉，與有「TVB收視福將」稱號、近年簽約英皇轉戰大銀幕的歐陽震華拍檔演出的《半斤百兩》，據知電影將來港上映，希望在賀歲檔期分一杯羹，對觀眾而言，多個選擇絕對是好事。

曾志偉和歐陽震華這個配搭非常有新鮮感。（小紅書）

古天樂早前出席活動時，透露會用《九龍城寨之圍城》原班人馬拍攝新電影。（資料圖片/梁碧玲 攝）

電影《半斤百兩》是香港和馬來西亞合作的賀歲片，除了有曾志偉和歐陽震華坐陣外，香港演員方面還有蘇志威；夥拍馬來西亞一眾演員；今次一人身兼出品人、顧問和演員的曾志偉，之前到當地宣傳時曾打趣說接拍的原因是主要錢多，但其實他是對賀歲片有著情意結；而歐陽震華則入行逾40年首演賀歲片，並一反以往觀眾對他的正派、搞笑形象，挑戰演老千。又言出道以来都沒機會和志偉合作，這部電影他圓夢，一點壓力票房都沒有。

曾志偉眼神都好有戲。（《半斤百兩》截圖）

歐陽震華的角色實質上是一名老千，亦正亦邪很有發揮。（《半斤百兩》截圖）

蘇志威片中飾演大反派爆金句。（《半斤百兩》截圖）。

近日電影釋出預告片，片中飾演大反派的蘇志威一來就大爆金句：「錢，根本就係一文不值嘅紙，因為人犯賤，自願活喺個騙局入面。」而曾志偉飾演的角色，無論說話神態語調都很有《無間道》裡面「韓琛」的味道，其中一幕更「韓琛」再現，甚有玩味。至於歐陽震華則完全曬演技，將來老千那份老謀深算演繹得淋漓盡致，加上深不莫測的眼神特寫，極之懾人；組合新鮮可以期待。

動作、神態好有《無間道》裡面「韓琛」的味道。（《半斤百兩》截圖）

與一眾馬來西亞演員合作。（《半斤百兩》截圖）

相信歐陽震華能吸納不少家庭觀眾，不容忽視。（《半斤百兩》截圖）

戲味十足。（《半斤百兩》截圖）

《半斤百兩》是一部搞笑動作與鬥智為主的電影，故事以大馬盛行的「金錢游戲」及詐騙為題材，講述現代人如何透過各種方式改善生活，但有些人卻選擇了不正當手段，如電信詐騙、網絡詐騙和金錢遊戲等謀取利益。當中以曾老大(曾志偉飾演)為首的反千會成員化身臥底，混入不法集 團，運用「以千制千，以毒攻毒」的策略，試圖瓦解這些犯罪行為。而歐陽震華的角色實質上是一名老千，亦正亦邪很有發揮。

眼神懾人。（《半斤百兩》截圖）

令人期待。（《半斤百兩》截圖）

「韓琛」再現？（《半斤百兩》截圖）