床哥@JFYT為拉票明踩Edan無視爵屎感受　姜濤撐兄弟留言：冇品

JFYT日前落區為「我最喜愛的組合」拉票。（影片截圖）

周殷廷（Yan Ting）與YouTube頻道JFFT成員合組JFYT首次打入「叱咤樂壇我最喜愛的組合」5強，喺5強公布前夕，JFYT跨區拉票，米爺更應粉絲要求即場點唱或者合照，有求必應。床哥前晚以直播形式繼續拉票，相關言論其後被轉載到Threads ，並引起爵屎、鏡粉不滿，事關他表示如果上台拎獎的話，第一個多謝保錡，第二個多謝Edan，直指爵屎拉票期間，偶像卻身在台灣同林明禎行夜市，並歡迎Edan流失嘅票數可投YT同JFYT。

床哥話當晚遇到最多嘅係「爵屎」。（影片截圖）

擺明笑爵屎如此用心拉票，但偶像竟然飛去台灣密會女神。（影片截圖）

床哥表示：「我哋會與你同行，我哋喺投票階段唔會去台灣。」床哥又指JFFT成員有家室、有戀愛對象，粉絲唔需要對佢哋有任何戀愛幻想空間，又話自己落區拉票時，遇到最多嘅係「爵屎」，因為有好深感受。「當我哋見到佢哋好用心拉票時，去到好夜返屋企時，發現佢喺台灣happy緊，我都唔識形容，一定係百般滋味在心頭，放心，我哋JFYT會與你同行，歡迎爵屎加入JFYT大家庭。」言論一出，有網友表示本身頗為欣賞周殷廷，但隊友為拉票而落井下石，十分無品，但亦有網友指「都係同一伙人」。而網友姜濤，亦在Threads留下「冇品」兩字，疑似不滿床哥抽水行為。