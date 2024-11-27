前亞姐鄭伊娜戲院睇戲竟在樓梯跌倒　傷勢嚴重有2處骨折很多碎骨

前亞姐鄭伊娜與歌手潘敬祖（Felix）結婚多年，二人育有一位女兒「豆豆B」，生活幸福美滿，二人亦不時在社交平台大曬可愛的女兒生活照。但上月底發生了一件事，令潘敬祖表示「來得太突然，甚至乎都未有時間去消化」。

上月底發生了一件事，令潘敬祖表示「來得太突然，甚至乎都未有時間去消化」。(ig@felixpkc)

原來上月底潘敬祖與鄭伊娜及女兒和同學到戲院電影，但正當電影準備開始之際，鄭伊娜突然間在樓梯跌倒。鄭伊娜被送往醫院救治，但她的情況有點嚴重，潘敬祖指鄭伊娜「腳嚴重甩骹、2處骨折、3邊很多碎骨」，要做多次的手術來穩定傷勢。

正當電影準備開始之際，鄭伊娜突然間在樓梯跌倒。(ig@felixpkc)

醫生亦向潘敬祖表示未來的半年至一年間，鄭伊娜的傷勢都會大大影響生活。而潘敬祖指：「這件事的確令我百感交集。」經過多次的手術及多日的治療後，鄭伊娜完成了手術，潘敬祖表示「復康之旅即將展開」。潘敬祖更化身成「家庭主夫」照顧家裡及女兒，但他發文指自己低估了這份偉大的工作：「無人工、無加薪、無升職、無收工、無勞保、無替工、無大假、無津貼、無雙糧….. 但有一樣嘢，可以即使無哂以上所有都會繼續準時開工，就係當我攰到快暈低時，聽到一句….」但在照顧女兒的忙碌生活中，他聽到一句「爸B：你攰唔攰？我整左個自助餐同畫左一幅畫比你。」他就瞬間充滿力量了。