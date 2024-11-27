床哥@JFYT呼籲脫粉「爵屎」投YT同埋JFYT引罵戰　姜濤留言：冇品

每年的叱咤頒獎禮的獎項都是各歌手都看得很重要的一個獎，自然成為熱話，今年比賽去到5強，戰況亦甚為激烈，呂爵安（Edan）已無緣爭奪，而周殷廷（YT）竟殺入最後5強。

今年的叱咤頒獎禮戰況亦甚為激烈。(IG圖片)

今年的叱咤頒獎禮戰況亦甚為激烈。(IG圖片)

JFYT（YT、雞翼、床哥、米爺及良少）殺入組合最後5強，日前床哥開直播為YT及范梓謙（Teddy Fan）拉票，亦有提到跌出最後5強的呂爵安Edan，更曲線踩Edan無視爵屎感受隨即成為熱話，而影片隨即在網絡上瘋傳。

YT與JFFT組成五人男團JFYT，誓要挑戰香港第一天團。（葉志明 攝）

床哥於直播中表示：「我再一次呼籲兒登（呂爵安）流走嘅票數，歡迎投YT同埋JFYT，我哋會與你同行，我哋喺投票階段我哋唔會去台灣，我哋應承你哋。」 看情況是在說日前流出台灣夜市照的Edan，他續說：「我哋會落區同你哋一齊拉票㗎，同你同行㗎！同埋我哋全部有晒女朋友有晒家室，你哋亦唔需要幻想成為你哋嘅咩戀愛對象，我哋呢度唔搞『戀愛粉』，OK？」

床哥於直播中說日前流出台灣夜市照的Edan。(IG圖片)

床哥更嘲Edan「風流快活」，他指拉票很辛苦，因為早前他自己都有去不同地方拉票，所以知道苦況，他在拉票過程中亦有遇到很多「爵屎」。而不少爵屎拉完票回家就見到Edan很林明禎密遊台灣的照片：「我都唔識形容嗰個感受，百般滋味在心頭。放心，我哋JFYT會與你同行，會同你一齊拉票，一齊行落去。」

Edan同林明禎的衣著都是冬天的裝束，二人更戴了頸巾，看上去並不像現在的天氣。(網上圖片)

網民表示見到Edan同林明禎打唔打招呼好？(網上圖片)

網上突然流傳數張指是Edan與明禎的照片。(網上圖片)

不少網民在社交平台轉發片段，有人還tag了姜濤，呼籲未投票的爵屎聽一下JFYT的拉票手法。姜濤回覆網民的片並指：「冇品。」立即引起不少的鏡粉與JFYT的粉絲開戰。

姜濤回覆網民的片並指：「冇品。」(網上截圖)

床哥亦在社交平台發文寫下一篇與姜濤於2020年時為「廢青」post所道歉一樣的語句，床哥寫下：「完全係我自己嘅責任，品德真係太缺了...」而姜濤則寫下：「完全係我自己嘅責任，手指真係太肥了。（下略）」立即引起兩邊粉絲繼續「開戰」。