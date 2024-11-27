無綫6呎型佬為太太浪漫慶生勁Sweet　兩公婆一樣嘢遭網民話好離譜

現年55歲的袁文傑近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「潮偉」一角成功入屋，無論在香港或內地都人氣急升，除了角色受歡迎，袁文傑與兒童節目《閃電傳真機》出身的太太張潔蓮（Jackeline）同樣受觀眾喜愛，二人拍拖9年，於2020年拉埋天窗，至今依然恩愛非常。雖然兩人作風低調，但都重視儀式感，每逢紀念日都會慶祝一番。日前是張潔蓮48歲生日，袁文傑訂餐廳與太太撐台腳慶祝，簡單而不失浪漫，但究竟發生什麼事，袁文傑出Po後，兩公婆竟遭網民話「好離譜」？

袁文傑與太太張潔蓮（Jackeline）非常恩愛。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑與太太張潔蓮都是愛貓之人。（IG@yuen_man_kit）

最萌身高差。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑入行至今極少緋聞，對太太張潔蓮一條心，是圈中模範好老公，日前太太生日，袁文傑當然不會無表示，他訂了餐廳與太太二人世界；事後袁文傑將甜蜜分享到社交平台：「我老婆生日，Happy Birthday,一人一句祝福。來吧！」成功獲到網民近500個留言祝福，果然厲害。

袁文傑為太太慶生，兩人頭貼頭合照。（小紅書@袁文杰 Andrew）

壽星女對住蛋糕許願。（小紅書@袁文杰 Andrew）

依然好靚女。（小紅書@袁文杰 Andrew）

相中所見，當晚袁文傑和張潔蓮都悉心打扮一番，兩人頭貼頭合照大曬恩愛，而另一視頻中，壽星女則對住蛋糕許願，其後臉上露出幸福的笑容，袁文傑更在相片中寫上「我愛你」，真的冧死人。而最令網民驚嘆的是，平時多以素顏示人的張潔蓮，已經被讚凍齡是天然美女，今次輕輕化上淡妝更加省鏡，依然充滿少女味：「太厲害了！ ！保養好好～我都老了，姐姐還這麼美！」、「張老師都不會變老的嗎」、「老婆好有少女感」、「天然美女」、「我已經長大了 Jacqueline姐姐還是小時候的樣子」；加上身旁的袁文傑同樣想吃了防腐劑一樣，難怪有網民戲言：「佢兩公婆都好似還是二十幾歲咁，好離譜。」

展露出幸福的笑容。（小紅書@袁文杰 Andrew）