馮德倫被劉雅瑟嫌棄講普通話　陳柏霖二百萬買名錶收藏

馮德倫、陳柏霖及郭采潔日前到澳門出席開幕活動，一同慶祝品牌店鋪開幕。眾人一身型格西裝亮樣，罕有露面的馮德倫亦成為焦點，不少遊客駐足追星，他亦非常親民與途人揮手。



陳柏霖話與馮德倫未曾合作，但有共同朋友早已認識。

陳柏霖馮德倫及郭采潔到澳門出席活動。

馮德倫和陳柏霖都話自己有收藏名錶習慣，陳柏霖仲話最貴一隻錶價值高達2百萬，而馮德倫就拒談太太舒淇：「（係咪要買情侶錶？）呢啲唔講啦！（要問準太太先可以買貴錶？）呢啲下次你見到佢時問翻佢！我其實買入價唔太貴，慢慢升值」。提到剛推出網劇反應不俗，馮德倫就話年輕時曾飾演醫生，隨成熟尋找挑戰角色：「今次啲人全部都好專業，有一場戲我要同劉雅瑟講廣東話，諗住補拍對方大頭時講普通話，點知佢話『你都係講翻廣東話啦！』」。

馮德倫、陳柏霖都話自己都有收藏名錶習慣，陳柏霖仲話最貴一隻錶價值高達2百萬

馮德倫、陳柏霖都話自己都有收藏名錶習慣，陳柏霖仲話最貴一隻錶價值高達2百萬

早前金馬獎順利完成，陳柏霖主演的電影成為大贏家，而女主角獎宣布時吳君如表情成為焦點，身處現場的陳柏霖就話未有留意：「我沒有看到，你不要問我啦！（有評委想翻案？）我今年不是評委，我覺得每屆評委都不同，有不同的特色，是很公正的。」陳柏霖就話與馮德倫未曾合作，但有共同朋友早已認識：「叫他開戲做導演，或者我們演兄弟。」但馮德倫就話現時市道差，有好劇本會考慮。