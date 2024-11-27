無綫御用情婦生圖被指大變樣醫美痕跡明顯　隱形富婆樂做單身貴族

現年52歲的康華自去年播出的TVB劇集《法言人》後鮮有亮相，亦甚少在社交平台分享近況，但原來她亦有份參演重頭劇《巨塔之后》以及《巾幗梟雄之懸崖》。她早前出席劇集宣傳活動時，就透露自己十多年甚至是廿多年無收過花了。她當時表示自己好想收花，不論男女送都可。單身多年的康華坦言近年都沉醉於工作之中，親戚朋友都有不斷介紹男士給她，但她覺得目前專注工作也不錯。

康華出席劇集宣傳活動。(資料圖片)

康華嘅空中瑜伽真係做得好優美。

日前有網民於活動上偶見康華並把她的生圖和原相機拍的片段放到社交網上分享，一位跟她合照的博主寫道：「美女姐姐人美心善！」另一位博主就寫道：「入行超過30年的TVB綠葉康華，是TVB的“情婦”專業戶，但是看到真人 又美又溫柔！簡直被折服 喜歡漂亮姐姐」，兩人都大讚康華真人好靚女。可是評論區卻有不少網民留言直指康華看來跟之前的樣子不同了，變樣了。有網民表示：「感覺跟以前的樣子變了」、「醫美了變化真大」、「老了，醫美硬邦邦」、相中和片中的康華蘋果肌的確漲卜卜，看着有點不太自然。

粉絲與康華合照。(小紅書)

康華被指變樣了。(小紅書)

康華被指變樣了。(小紅書)

康華被指變樣了。(小紅書)

康華被指變樣了。(小紅書)

康華被指變樣了。(小紅書)

康華被指變樣了。(小紅書)

康華被指變樣了。(小紅書)

康華在1994年參選港姐後入行，在劇中多數飾演反派女角，包括青樓女子、情婦、奸妃等，更有TVB「御用情婦」的稱號，2007年約滿後一度轉戰內地發展，但為了照顧年邁的父母，康華不惜推掉兩部高達7位數字酬勞的劇集回港，更花費近百萬積蓄給父母做心臟和眼部手術。2012年康華重返TVB，近年亦參演了不少劇集，保養得宜的她更是圈中出名的「美魔女」！去年康華被爆以首置名義入市，斥資5,522萬元買入日出康城一個五房單位。其實康華一向投資有道，有指她早在2012年已買入兩個荃灣單位打通自住，現時更手揸4層樓，絕對是圈中隱形富婆！

康華在1994年參選港姐後入行。（視覺中國）

康華在劇中多數飾演反派女角，包括青樓女子、情婦、奸妃等，更有TVB「御用情婦」的稱號。（YouTube影片截圖）

康華同佘詩曼好Friend。（微博@康華Akina）

美魔女！（微博@康華Akina）

Keep得好。（影片截圖）

完全唔似52歲！（影片截圖）

康華除了是圈中出名的「美魔女」之外，更是隱形富婆！（資料圖片）