《破地獄》票房登頂後　已經預測到邊套可以再破紀錄｜任噏亂評

《破·地獄》票房於11月26日已經衝破9500萬，已經成為香港十大最高票房華語電影第三位，距離第二位《九龍城寨之圍城》（1億700萬）只有1200萬的距離，而要打破榜首的《毒舌大狀》1億1500萬相信也只是時間的問題，《破·地獄》毫無疑問會成為第一位。

《破·地獄》毫無疑問會成為香港十大最高票房華語電影第一位（《破．地獄》電影劇照）

雖然近年電影市道低迷，但近3年連續刷新香港十大最高票房華語電影紀錄，由2022年《飯戲攻心》打破2016年《寒戰II》的紀錄開始，之後到《明日戰記》再到《毒舌大狀》，加上《九龍城寨之圍城》和《破·地獄》，現時頭五部都是近三年的作品。

《毒舌大狀》暫時仍是香港最高票房華語電影。（劇照）

《九龍城寨之圍城》電影在今年票房大收一億。（《九龍城寨之圍城》劇照）

這幾部電影的共通點除了都是近3年的作品，還有一個共通點非常重要，便是五部戲都分別由黃子華或古天樂主演。黃子華由2018年的《棟篤特工》開始，加上《破·地獄》，只用5部電影便已累積3億個人票房，或者大家都將對黃子華棟篤笑的情感投射上他的電影，批評黃子華演技的人，他們不明白看黃子華並不要求他的演技有多精湛，入場就是想看黃子華式表演。又或者他揀劇本真的揀得好好，近三年每年演一部套套爆，到底入場的人是被電影吸引，還是被黃子華吸引？觀眾自己知道就可以了。

黃子華成為近年電影票房保證。（梁碧玲 攝）

至於古天樂，近年他的確也累積了一大批忠實擁躉，全因他對香港演藝圈的投入。古天樂對演藝人的善舉相信不用再多描述，自己成立公司支持港產片，出錢出力繼續為香港電影注入力量，說他撐起香港影業半邊天也不為過。

古天樂近年為香港電影出唔少力。（陳順禎 攝）

《破·地獄》成為2024的票房冠軍相信已是板上釘釘的事，照推測甚至可以上到1億3千萬左右，若果將來要出一部可以再突破這個數字的電影，只要有一個好劇本，再找來黃子華與古天樂共同主演，票房要突破1億5千萬相信沒有難度。

黃子華同古天樂唯一合演的電影是《金雞SSS》，但並沒有同場。（電影截圖）