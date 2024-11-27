蔡思貝重提食飯緋聞引熱議　網民自動代入王浩信：點解要鍚人老公

33歲的蔡思貝（Sisley）參加2013年港姐奪亞軍入行，隨後獲公司力捧，劇接劇工作不斷，至2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角，登上視后之位。惟蔡思貝入行以來是非不斷，除了公開與麥秋成有過一段情外，曾與胡鴻鈞、張振朗、余德丞及徐肇平等傳過緋聞，因而被封「人肉發電機」甚至有指她介入王浩信及陳自瑤的婚姻，所以觀眾緣一般，早前TVB高層樂易玲進駐小紅書，更有大批網民湧入奉勸「別找蔡思貝演戲」，短短數小時有超過6,000人讚好。

蔡思貝2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角，登上視后之位。（IG@sisleychoi）

蔡思貝異性緣極佳。（IG@sisleychoi）

雖然蔡思貝近年努力用作品證明自己，演技也日趨成熟，但似乎未能扭轉觀眾對她的感覺。近日，無綫最新一輯《與天地對話》找來蔡思貝做嘉賓，剖白入行至今的內心感受，當中她從提當年「食飯緋聞」，隨即再次引起網民熱議，反應兩極。

與王浩信的緋聞傳足多年。（視覺中國）

有傳當年兩人與《踩過界》台前幕後打邊爐，期間反鎖房門獨處10多分鐘。（劇照）

傳出緋聞後，兩人繼續合作。

蔡思貝在節目中坦言入娛樂圈前後的她當然不同，她之前從來沒有幻想過娛樂圈是怎樣，只是很隨心地發生了這件事：「但我以前細個睇嗰啲娛樂雜誌就覺得，咦，食餐飯啫，有咩所謂啫？咁咪食飯囉，點解要咁瑟瑟縮縮啫，即係呢啲無知嘅諗法，咁當自己喺嗰個位置嘅時候，以為食飯啫，唔係男就係女㗎喇，呢種思維原來喺呢個圈係唔可行嘅，最後帶來受傷害嘅係自己。」蔡思貝續言因此恐懼跟人建立關係，因為她自以為是這樣，但原來不是這樣，所以變相她會不懂得如何去相處，才是所謂大家眼中正確的相處方法。

蔡思貝在節目《與天地對話》中剖白心聲。（《與天地對話》節目截圖）

蔡思貝看低外界如何評論她的男女關係。（《與天地對話》截圖）

蔡思貝直言最後受傷害係自己。（《與天地對話》截圖）

雖然節目中蔡思貝交代「食飯對象」是誰，但不少網民自動代入與她緋聞傳得最勁的王浩信；翻查資料，蔡思貝和王浩信的確傳出「閉門打邊爐」事件，有傳當年兩人與《踩過界》台前幕後打邊爐，期間反鎖房門獨處10多分鐘；王浩信事後否認其事，還表示：「點會咁做？無理由咁傷害自己。」並強調與太太陳自瑤沒有分居，但後來又被雜誌圖文並茂指他夜訪女方香閨，自此，外界認定蔡思貝成為王浩信婚變傳聞的導火線。

外界認定蔡思貝是王浩信和陳自瑤婚變傳聞的導火線。（視覺中國）

陳自瑤與王浩信的感情狀況一直都到外界關注。（視覺中國）

而在昨晚一集，蔡思貝講到自己很喜歡小朋友，而她從很小就目標清晰，她會生小朋友的，「喺呢幾年，想法係有少少改變咗，儘管我好鍾意小朋友，但係我嘅工作，我自己都好想繼續追夢。」別人跟她說追夢和生小朋友沒有衝突，但蔡思貝擔心生小朋友就要休息一年，會否錯過很多機會呢？這都是她所顧慮：「如果我幻想真係有一日有小朋友，我會係一路工作，一路睇小朋友，我選擇係兩者兼備。」

在新的一集裡面，蔡思貝很喜歡小朋友，而她從很小就目標清晰，她會生小朋友的。（《與天地對話》截圖）

蔡思貝稱如果她真係有一日有小朋友，她會係一路工作，一路睇小朋友。（《與天地對話》截圖）

兩集節目播出後網民反應兩極，有網民激動留言：「勿做人小三，破壞人家庭，會有因果的」、「你食飯就食飯，點解要鍚人老公。我雖然不再現場，咁多我信得過的人都話親眼見到。你當時不是拍攝中，沒有攝影司。希望你自重」、「當年同王浩信拍踩過界時同人夫撻著，俾yoyo知道後就婚姻變得有名無實，做小三仲要講到自己有幾咁慘，仲要扮可憐，yoyo都仲未講佢有幾慘啦…」；有支持蔡思貝的網民還擊：「冇證冇據，一直抹黑。陳自瑤好似冇指名道姓控過，也沒有說過她的婚姻因蔡思貝而變得不幸。有本事拿證據出來，別一直躲在電腦後當鍵盤俠」。

網民留言。（Youtube截圖）

網民留言。（Youtube截圖）