床哥@JFYT狂賀Fans升穿10萬　IG檔案突然加多兩隻字再回應姜濤

呂爵安（Edan）被飛出叱咤「我最喜愛男歌手」五強，JFYT（YouTuber JFFT成員床哥、雞翼、良少、米爺及YT周殷廷）的床哥日前在直播中，呼籲所有原本投Edan的支持者轉投男歌手周殷廷及組合JFYT，期間他就住Edan與林明禎遊台灣一事抽水，表示：「我哋投票階段唔會去台灣！」他又指自己落區拉票見到很多「爵屎」（Edan fans），他代入爵屎去想，如果自己當街拉票，但之後見到偶像在台灣「Happy」，會覺得百般滋味在心頭。

床哥@JFYT抽呂爵安水，指如果自己當街拉票，但之後見到偶像在台灣「Happy」，會覺得百般滋味在心頭。（YouTube@JFFLive）

JFYT成功打入叱咤我最喜愛的組合五強。（資料圖片）

想不到Edan未出聲，但姜濤竟率先出聲，留言：「冇品」然後便展開了鏡粉與JFYT fans間的泥漿摔角與罵戰。床哥昨晚都有在IG回應，他寫下一篇與姜濤於2020年時為「廢青」post所道歉一樣的語句，床哥寫下：「完全係我自己嘅責任，品德真係太缺了...」而當年姜濤是說：「完全係我自己嘅責任，手指真係太肥了。（下略）」有網民指床哥敢於挑戰「鏡安法」，但亦有鏡粉非常不滿床哥無故挑釁。

被指「冇品」後，床哥模仿姜濤當日的語氣出Post。（IG@bedgor_littleworld）

而姜濤今日（27日）出席活動時，再表明不認同床哥拉票方式，直言：「唔係一句講笑就冇事」。認為身為公眾人物更應注意一言一行。

姜濤斥JFYT冇品，認為不是一句講笑就冇事。（陳順禎攝）

不過床哥心情就未被影響，今日繼續更新IG，除了慶祝女兒娜姐做班長外，更狂賀Fans人數升穿10萬！床哥寫住：「突然十萬，係一個值得紀念嘅日子，Follow之餘記得投埋票。」而他更在個人檔案上加了兩個字，寫住「Bed Gor(有品)」，明顯是隔空再回應姜濤的「冇品」指控。而從IG分析工具所見，從11月25至今，其IG追蹤人數升了近千。