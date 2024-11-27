林穎彤唔介意被視為棄將　離巢後開網店一腳踢：好有滿足感

林穎彤、七師傅今日為HOY TV錄影節目。（陳順禎攝）

林穎彤月初宣布結束TVB合約離巢，今日（27日）她為HOY TV錄影節目，她表示第一次「外出」工作，感覺十分新鮮，她解釋當初想修讀課程時，已經同經理人提議工作上要遷就。「已經有兩年時間係少咗接job，去到完約都好自然地結束，所以係好長時間去考慮呢件事。」由於離巢前夕，林穎彤有官非纏身，難免會令人聯想成「棄將」，她表示連朋友都有此諗法，而自己亦明白外間會有此看法。「我自己知道我全心投入去新嘅跑道，最緊要做到自己想做嘅嘢。」

七師傅都有「贈」林穎彤兩句。（陳順禎攝）

林穎彤報讀護膚、精油香薰、營養課程，全是自己感興趣，而她最後認識了一位藥劑師，繼而有開網店嘅諗法，一切都自有安排，但當初讀書時，都有擔心過收入問題。「當時公司都有糧出，加上自己積蓄，咩都少少咁去試，就算而家網店都係，暫時都handle到。」林穎彤成立嘅網店開業一個月，她表示獲不少朋友分享做生意經驗，不少粉絲亦有課金幫襯，問到投資多少，林穎彤表示自己無實際計算過，邊部分需要錢就拎錢出嚟。「暫時得我一位員工，我有想請人做客服、會計、marketing，但人工高我會有壓力，同埋我自己最清楚想點，不如打好個底之後再睇下請啲咩人。」

為咗慳錢，林穎彤包貨、寄貨、拍片、剪片、客服一腳踢。（陳順禎攝）

由於所有嘢都一腳踢，林穎彤直言「part part都難，但好似都捱過咗， 同埋可能好新鮮，所以係好有滿足感。」而為了網店生意，林穎彤減少幕前工作，她表示：「有合適就做，暫時都係想做生意。」