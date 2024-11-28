現場直撃｜唐詩詠麵包店人山人海實施限購　遇發脾氣客一招化解

視后唐詩詠（Natalie）離開TVB後轉行開麵包店，銅鑼灣開設的日式吐司專門店「33cubread」試業一個月，人氣愈來愈勁，每日大排長龍。昨日（27日）《香港01》記者實地視察，第三輪出爐時間原本是下午4點半，但3點半已有人開始排隊，目測高峰時有近百人，隊尾排到鄰近5個舖位，十分誇張。

唐詩詠逆市開麵包店，成功突圍！（梁碧玲攝）

下午3點半已出現人龍。（梁碧玲攝）

人龍排到鄰近4、5個舖位，有時仲轉埋彎。（梁碧玲攝）

一入舖內已聞到香噴噴的出爐麵包味道，穿上員工制服的唐詩詠在店內幫忙執頭執尾，主要負責「尾門」將焗好的麵包加上不同配料，再用火槍整香表面。唐詩詠透露8點已返到店內，見她頭髮有點散亂亦毫不在意，對於經常被網民影到素顏，她笑笑口說：「諗唔到咁多，咁早好難唔素顏，由朝企到晚妝都溶啦，希望大家影得我靚啲，或者幫手美顏。」問她是否不打算再拍劇？她說：「唔係，有收劇本，唔使拍嘢就會落舖幫手，仲會跑步，非常充實！」

唐詩詠每次落鋪都會幫忙。（梁碧玲攝）

好落力。（梁碧玲攝）

為令員工熟習自己崗位，唐詩詠唔係每日都落舖，所以唔會隨便出手整麵包。（梁碧玲攝）

主要做後期加工序。（梁碧玲攝）

唐詩詠透露跑友發哥周潤發在店舖開張第一日已試過新鮮出爐麵包，她說：「有發哥加持就好旺嘞！」她表示麵包店是她與其他三位女性朋友夾錢開，並由日式吐司職人川島善行監修，食材採用北海道春之戀麵粉及牛奶，每日3個時段出爐，但由於反應太熱烈，故實施每人限購5個麵包，而每次限4組人入內購買，她解釋：「多謝大家支持，條隊愈來愈長，今日特別多，因為愈來愈多人知道，初初係附近返工嘅人，現在係專登由澳門、深圳、馬來西亞旅遊都會過嚟支持，真係好多謝大家。初初冇實施措施，試過有人一次買十幾個麵包，發現後面排隊人龍太長，我哋想每個人都試到。」

問到排龍尾買不到客人會否很失落？她說：「有遇好多唔同類型客人，發脾氣又有，哈哈，但冇辦法，仲係試業階段，盡量滿足。」會否合照安撫？她說：「有試過用呢個方法，但有時反而仲混亂，因為大家可能掛住合照，塞住員工做唔到嘢。佢哋（拍檔）好多時都叫我不如唔好返嚟，或唔好企出嚟。」

唐詩詠話依家生活非常充實。（梁碧玲攝）

唔少市民都會隔住玻璃窗影唐詩詠。（梁碧玲攝）

因為怕引起混亂，好多時都婉拒合照。（梁碧玲攝）

麵包店已由每日500個逐漸增至1,000個，但仍供不應求，問到受歡迎原因？唐詩詠笑說：「麵包好食，今時今日可能好多間都好好食，其次可能大家都支持我，有個宣傳，現在訊息太多，個個都想試吓。但最開心，係買完再返嚟買，最想聽到講呢句。」據悉月租逾$6萬，有人擔心業主見麵包店受歡迎，會火速加租，問到會否開分店？她說：「當然好多人提議過，我哋有講過，但都想做好呢一間麵包店，始終小店開始，做好大家默契先。」

唐詩詠做到披頭散髮。（梁碧玲攝）

佢話就算被影素顏都唔介意。（梁碧玲攝）

川島善行老師最近都嚟咗香港。（梁碧玲攝）