樂壇「紅三代」成首位嬰幼兒睡眠顧問　不忘音樂創作做女兒榜樣

唱作人葉中月（Robynn Yip）是已故中共元帥葉劍英的孫女，現時亦是兩女之母，在照顧女兒的過程中，讓她走出嬰幼兒的睡眠問題困擾，更轉化開拓另一事業新開始，成為全中港首位GSC認證嬰幼兒睡眠顧問，日前更到港大做客席講師。

Robynn成為首位嬰幼兒睡眠顧問,分享心得幫新手父母。

Robynn 透露今次創業也是一種緣份，一開始沒有想過要創業，但因為自己親身經歷過孩子睡不好的困擾。當時兩歲半的小糯米轉睡小童床，每晚凌晨都會自行離開睡房走到父母房，她說: 「不單會叫醒父母，鎖上的門也懂得自行解鎖， 所以決定找辦法運用育兒心理學及溫和的睡眠輔導技巧，在她不哭的情況底下，用兩星期解決了睡眠問題。」Robynn稱現時四歲的小糯米，已經持續懂得入睡，並留在自己睡房睡到天亮。她希望賦予家長更多睡眠知識，讓他們知道原來睡眠訓練可以用既溫和又有效的方式處理。

Robynn 當時報讀了國際嬰幼兒睡眠協會創辦人Kim West 的訓練及進修課程，成功當上全中港首位GSC認證嬰幼兒睡眠顧問，她希望幫助香港的家長更了解嬰幼兒睡眠知識的同時，繼續為多國的家庭服務。 現時，Robynn 已經幫助過位於香港、美國、加拿大、英國、及台灣等地的家庭進行睡眠輔導。

Robynn自從懂得改善bb行為習慣,終於有覺好瞓。

Robynn 透露她創立睡眠顧問平台（ The SleepEasy Club ）都是自己一手包辦，從學習如何建立網站、開設專屬IG、尋找機會演講，最近獲邀到香港大學教育學院的嬰幼兒部門的課堂中當客席講師，稍後也計劃和大小本地親子平台及育兒機構合作做講師分享育兒資訊。

目前除了當睡眠顧問，Robynn亦沒有放輕音樂創作事業，一直都有為歌手寫歌，最近許廷鏗推出的《自然光》，Robynn 也是作曲人之一，更與Kendy分開發展多年後，再在鏡頭前重組，加上許廷鏗、林家謙一起在YouTube 推出了創作團隊的《自然光》 Cover 版本。

Robynn與Kendy及林家謙和許廷鏗四人共聚實在令歌迷充滿回憶。

此外，她亦計劃明年推出個人首張專輯，作為身兼多職的 slasher 現代女性，打破傳統工作模式，尤其當媽媽後，就學習到時間管理的重要性，往後仍然創作音樂，亦可以繼續增值及幫助他人，為女兒做好榜樣。