陳柏宇率同門歌手闖中大演唱神曲震撼校園　葉巧琳因一件事眼濕濕

Sony Music 率領旗下歌手與 UNISON 聯乘香港六間大學學會合辦「Sony Tour O For Sch?」宣傳企劃，由14個歌手單位組成一支莊（意即大學學會）—— Sony Muso (Music Society)，由陳柏宇（Jason）擔當學會主席，率領一眾歌手於15日內闖六間大學上莊，各施其職任內務部、財務、宣傳一腳踢。

Sony Music 率領旗下歌手與 UNISON 聯乘香港六間大學學會合辦「Sony Tour O For Sch?」宣傳企劃。

日前，主席 Jason 率領黃妍（Cath）、葉巧琳（Mischa）、per se、小塵埃、力臻、布志綸（Alan）、KING、CotaBoii、Michael C 於香港中文大學聯合書院舉行第四場「Sony Tour O For Sch?」。適逢當日（26日）是 Mischa 的正日生日，歌手們向她送上生日蛋糕，而台下近千人齊齊合唱生日歌，令 Mischa 感動到眼濕濕，向台下所有人送上飛吻；事後她笑言在3字頭的歲數時，已經開始食補品，認真夠晒養生。

眾人為正日生日的葉巧琳慶生。

令壽星女非常感動。

提到生日願望，Mischa 表示：「身體健康，身邊嘅人繼續身體健康，開開心心，咁樣已經足夠喇！其實日子都係咁樣過，淨係想自己繼續健康啲，要開始養生，其實喺3字頭嗰陣，都開始食補品，一路 keep 住做運動。」提到近千人大合唱生日歌，Mischa 謂：「好感動，真係好開心，因為一大班人一齊唱，係好窩心，同埋有啲同事忍咗咁耐唔同我講生日快樂，原來佢哋有個 surprise 畀我，所以係充滿住愛；其實生日要做嘢都係唔錯，因為會多啲人同我一齊慶祝生日，如果唔係我都係同屋企人食飯，所以工作中渡過都係開心事。」

陳柏宇好受歡迎。

邊少得唱《你瞞我瞞》。

為了迎合中大的傳統，眾歌手在台上 dem beat，由主席 Jason 發號施令拍手腳踏地叫口號「Sony Muso 嚟到 CUHK，一班莊員同你玩盡天地」，台下的同學們聽後興奮大叫。不少歌手更是首次 dem beat，事前僅花15分鐘與中大同學排練，各人也紛紛說：「好難！」Jason 眼見台下青春又熱血的學生，自嘲叔叔級學會主席：「爭啲生得佢哋出！」

Cath 同學生近距離接觸。

到大合唱環節，Jason 演唱《你瞞我瞞》時，他說：「呢個版本嘅《你瞞我瞞》，對上一次唱都可能係4年前。」有人大叫：「仲 keep 到呀！」Jason 笑說：「唔好畀反應住！」當 Jason 開口一唱，勾起不少人的回憶，台下的學生們亦不禁邊聽邊揮手尖叫。

力臻好賣力。

Cath 除了為中大同學帶來新歌《咖啡 鴛鴦 奶茶》，更走到台下被同學重重包圍下大合唱《天光前》，與他們逐一擊掌，大受歡迎；曾是數學老師的力臻，今次回到母校，表現得十分開心，他走到台下的人群中，自製四面台演唱《我的課本留白處》，而周圍的人開了手機燈，台下學生都十分熱血。力臻於數場校園騷均被學生歡呼聲包圍，更一度激動說出心底話：「邊個話老師唔可以唱歌！」而 Alan 則唱《森林》，前奏一起台下學生已瞬間 high 爆，隨即一起大合唱。

氣氛一流。

至於壽星女 Mischa 獻唱《難道我還未夠難》，還即席捉了一位男同學唱了兩句。對於今次在校園做騷，有否勾起昔日讀書的回憶？Mischa 笑說：「都事隔咗好耐，我都掛住讀書時候嘅自己，因為冇乜嘢擔心，淨係做功課、上堂。（有冇趣事？）如果中間有長啲嘅 break，我會同同學去唱K，我本身係讀聲樂，唱嘅係古典歌，但我哋有幾個同學好鍾意唱流行曲，所以中間有幾個鐘 break，我哋會走去唱 lunch K，我都幾懷念嗰個時候嘅自己，而家嘅我唔會唱 K，因為平時都唱好多歌。」