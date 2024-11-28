太陽星辰劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員角色簡介

《太陽星辰》陸劇又名(See Her Again)，有唐耀良作為編劇，黃國強為執導，由陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪領銜主演的一套以現代犯罪劇情為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

《太陽星辰》｜劇情大綱

1993年，香港重案組的警員楊光耀（陳偉霆 飾）擁有一個溫馨的家庭和一個可愛的女兒，追查連環凶案的過程中，楊光耀意外穿越到2018年，得知愛妻已逝，而女兒因車禍失憶，被他人領養。在與陳凱晴（劉雅瑟 飾）首次見面時，兩人互不順眼，卻不得不組隊查案。楊光耀曾戲稱凱晴為“男人婆”，認為她礙事，但隨後卻發現，凱晴正是他失散多年的女兒。得知真相後，楊光耀瞬間化身“女兒奴”，不僅貼心地送上羅漢果茶，還準備了她小時候最愛的蛋炒飯。25年前的案件尚未解決，新一宗凶案再次發生，與多年前的舊案密切相關。為了將罪犯繩之以法，還社會以公正，楊光耀攜手同齡的搭檔陳凱晴，共同探尋案件真相，展開不懈追凶的旅程。

《太陽星辰》更新時間｜最新追劇日曆

《太陽星辰》一共有18集，由騰訊視頻、Netflix、myTV SUPER播放。

1.騰訊視頻

每日18:00更新一集，SVIP搶先看一集。

太陽星辰官微@Weibo

2.Netflix

《太陽星辰》｜演員

陳偉霆 飾 楊光耀

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劉雅瑟 飾 陳凱晴

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馮德倫 飾 陳子俊

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謝君豪 飾 葉誠

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周勵淇 飾 周曼儀