床哥與Edan有共識「無惡意講笑」　批姜濤未了解事情就「衝出嚟」

JFYT昨晚（28日）齊人直播，床哥為「抽水拉票」一票作回應，表示自己一舉手一投足已被大造文章，但自己唔係老屈、更非抹黑，又指有睇開JFYT嘅觀眾一定知道佢哋咩都講，而且每樣嘢都係輕輕帶過。床哥又指「抽水」報道一出，他只覺是小事，因為觀眾心水清「知道一定係玩，唔會係刻意攻擊，然後突然有位師兄走出嚟，嗰位師兄我懷疑佢都係唔知頭唔知路，好老實講，而家好多上網嘅人係冇批判性思考，亦都唔會了解個事情係乜嘢，我有睇佢今日個訪問『大家互相尊重、大家了解多少少』佢成個訪問，可以用返落佢自己嗰度。」

JFYT昨晚（28日）齊人直播。（視頻截圖）

床哥為「抽水拉票」一票作回應。（視頻截圖）

床哥雖然全程沒講及名字，但明顯是在指姜濤，他又強調自己是客觀陳述所見的事實，又認為「佢無好好與隊友溝通，就咁衝出嚟」，床哥指收到不少「冇品」私訊，又望姜濤列出自己冇品嘅地方，又話自己唔係MIRROR黑粉，但「我無聽，對呢隊嘢保持中立態度。我唔認為突然衝出嚟，一句『冇品』，令事情收拾唔到。」

事件由Edan被影到與林明禎蜜遊台灣夜市引起。(網上圖片)

Edan日前出席活動回應事件。（資料圖片/陳順禎攝）

姜濤被指是撐兄弟。（資料圖片/陳順禎攝）

床哥又表示透過YT與Edan溝通，大家嘅共識都係覺得開玩笑。（視頻截圖）

床哥又表示透過YT（周殷廷）與Edan（呂爵安）溝通，大家嘅共識都係覺得開玩笑，但事情去到難以收拾，係大家唔想見到，又指自己之後出嘅限動都係「抽水」而非製造紛爭。床哥講「衝出嚟」時，JFYT其他成員低頭忍笑，而YT則冇表態，但他曾在直播提到日前才在商台籃球與姜濤、Edan等人打球，私下又與Edan友好，更大讚對方工作認真，如今事情發展到咁地步，都係大家唔想見到。直播中，JFYT預告將繼續落區拉票，而JFFT周日亦會出席公開活動，到時應該可就「抽水」親身回應傳媒。

床哥暗批姜濤未了解事情就「衝出嚟」。（視頻截圖）