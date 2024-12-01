專訪｜楊茜堯憶童年與母親倒垃圾激動落淚：大個更加珍惜所有嘢

楊茜堯在《黑色月光》裡面飾演一生為了報仇的余滿月，角色有個悲慘童年，兩姊妹遭賤人強姦，父母很快便相繼離世，令人痛心。而現實中，楊茜堯的童年當然沒有如此慘痛，但也有一段不易過的日子，生父早在2歲便離世，要幫媽媽派傳單、倒垃圾幫補家計。亦因如此，造就出楊茜堯的性格，令她更珍惜現在擁有的一切。

楊茜堯在《黑色月光》裡面飾演一生為了報仇的余滿月。（《黑色月光》劇照）

童年經歷令楊茜堯更珍惜現在擁有的一切。（葉志明攝）

與楊卓娜鬧交打架都試過

在今次《黑色月光》中，楊茜堯首次與家姐楊卓娜同場演出，兩人的對戲亦獲不少觀眾大讚，現實中她們的確對鬧交有一定心得，甚至連打架都試過。「我覺得這情況很自然，不要說吵架，打架也試過，童年時一定有，我不相信有人不打架，愈打得多感情愈好。」楊茜堯續指，即使現在兩姊妹依然會為一些瑣碎事而爭吵，甚至會幾天不理大家，但過一段日子後便會像無事一般問候對方，不需要有任何一方先服軟，這大概便是兩姊妹的默契。

楊茜堯與楊卓娜姊妹情深。（葉志明攝）

兩姊妹都好鍚媽咪。（IG@tavia_yeung）

年幼陪媽媽派傳單、執垃圾

「我跟姐姐的感情，大家由細到大有甚麼不開心，一起經歷，家裡艱難的事都一起經歷，好多事都一起撐過，講到底都是一條心。」自小楊茜堯便與姐姐經歷不少，全因她們的童年著實不容易，被問到當年有傳她要幫媽媽派傳單、倒垃圾幫補家計，楊茜堯憶起往事也不禁流淚：「是的，小時候其實比上不足比下有餘，爸爸媽媽都很努力提供我們的教育，對於我們小朋友而言，我覺得這些不是什麼不好的事情，接觸到更多外面的事物，體會到父母的辛苦，長大後會更懂得珍惜所有的事物。」

楊茜堯憶起往事也不禁流淚。（資料圖片）

楊茜堯與媽媽。（IG@tavia_yeung）

與姐姐分擔媽媽的辛苦

楊茜堯指現在的小朋友很幸福，未必會嘗過很多苦，就像她對自己的小孩一樣，連餵飯都要餵到咀邊，怕他們吃不飽穿不暖。「我們以前並不是這樣，不吃就隨便你，或者我們偷偷倒了一些飯，沒人會知道，因為父母沒有時間理會我們。所以其實小時候的回憶就是，爸爸媽媽都要辛苦工作，因為我親生爸爸過世得很早，兩歲的時候就走了，這也影響了我的性格。可能我小時候已經明白媽媽工作是多麼辛苦，所以我很想分擔多一些，其實我和姐姐也都是這樣，希望能夠分擔多一些，就算我們年紀小，能做到的事也想自己去做。」說到這裡，楊茜堯再次忍不住淚流。

提到媽媽的辛苦，楊茜堯再次忍不住淚流。（資料圖片）

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