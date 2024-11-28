戴耀明被揭茶記開工後TVB勁關心有冇嘢要幫　連撈偏都介紹工畀佢

藝人戴耀明早前被發現於張本立的茶記開工，他為食客落單、抹枱、洗碗，以及倒垃圾等都親力親為。他早前接受《香港01》訪問時就表示沒有轉行，只是趁沒有劇拍時就實習一下，讓自己累積經驗。今日（28日）戴耀明亦有現身慈善節目《歡樂滿東華》的記者會，節目當晚更會與魯振順及王俊棠一起唱歌籌款。

戴耀明亦有現身慈善節目《歡樂滿東華》的記者會，節目當晚更會與魯振順及王俊棠一起唱歌籌款。(陳順禎 攝)

戴耀明訪透露自己很多年沒參與《歡樂滿東華》的節目，多年前曾出現過一次，並表演趣劇。多年後的今日，他再次踏足《歡樂滿東華》，卻是與魯振順及王俊棠一起唱歌，至於被問到在台上唱歌有沒有信心時，他即笑指「絕對冇」：「因為佢兩個唱家班嘛，走埠登台幾廿年，我呢個呢都係幾廿年嘅，不過淨係返屋企唱卡拉OK。」

戴耀明訪透露自己很多年沒參與《歡樂滿東華》的節目。(陳順禎 攝)

自戴耀明於茶記工作的新聞被報道後，他表示有朋友不斷介紹工作：「內地有好多探店啊，帶貨啊，代言啊，都有聯絡細佬嘅，甚至乎有啲好搞笑嘅。香港有啲朋友話我friend開五金舖，你嚟唔嚟打鐵啊？有啲仲搞笑嘅，有啲係偏偏地嘅，我話『唔好搞呢啲！』」而最多人找他合作的，都是直播帶貨及代言的工作。

自戴耀明於茶記工作的新聞被報道後，他表示有朋友不斷介紹工作。(陳順禎 攝)

戴耀明更指因為這幾天的經歷而想推翻「世態炎涼」及「跟紅頂白」這個詞語，因為他覺得之前被拍時只是大家「茶餘飯後」的話題，大家笑笑就好：「我冇諗過點解可以咁誇張嘅，香港啲新聞啲人send畀我，跟住內地啲朋友send畀我，郁啲都幾百萬點撃率。我係覺得嗰剎那其實我係有少少好似發緊夢咁，好唔真實㗎，即係我係一個小小小人物，我唔係主角嘛，做啲咁基層嘅嘢，大家都咁支持我。」

他覺得之前被拍時只是大家「茶餘飯後」的話題，大家笑笑就好，沒想過反應會如此之大。(陳順禎 攝)

至於報道出街後，戴耀明指TVB有找上他，並且很關心他：「公司好關心我啊，佢都打嚟話：『戴耀明啊，我哋睇到新聞，我哋就覺得好擔心你喎，你需唔需要有啲咩要幫手？你即管出聲，有啲咩幫忙啊？』佢哋都知我媽媽80幾歲，佢話Aunti需唔需要幫手，需唔需要有啲咩我哋可以幫你做啊？我話得啦，唔洗啊，我話仲可以啊。」

報道出街後，戴耀明指TVB有找上他，並且很關心他。(陳順禎 攝)

戴耀明大讚TVB處事很「快手」亦很有人情味，令到他覺得很溫暖。雖然TVB未有即時安排劇集讓他去拍，但都有承諾會為他加緊作安排，而今日的記者會中，戴耀明風頭一時無兩，很多人都特地點名要他。