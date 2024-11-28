鬼故｜呢位《愛回家》女星有法力？　每晚半夜讀地藏經超渡亡魂

上一次講到林子善分享一位圈中前輩在TVB廁所的撞鬼經歷（鬼故｜TVB廁所「叩叩叩」鬼敲門 裙褂女星夜半7樓睇拍攝時間表），原來《愛回家》三太樊亦敏亦曾親身遇過「好朋友」。她在《兄弟幫》節目中分享，表示早年在台灣工作時租了一間三層樓的單位，晚上頒經時吸引了大量「好朋友」探訪！

《愛回家》三太樊亦敏有個習慣，每晚都會念《地藏經》。（《TVB 玄學台 - 風水、鬼故事》截圖）

她說：「每晚我都有個習慣，會睇《地藏經》同埋會讀。因為我自己一個人住，點解要一個人住？因為每一晚只係我一拎本《地藏經》出嚟，一準備讀嘅時候，我係聽見天花板有『沙沙沙沙沙』咁樣，好似腳步聲，一班咁樣聚埋嚟。」

《愛回家》三太樊亦敏表示，一打開本《地藏經》就會吸引好多亡魂嚟聽。（《TVB 玄學台 - 風水、鬼故事》截圖）

她續說：「但係我當諗完最後尾嗰句，又會『沙沙沙沙沙』就會走。每晚都係咁樣。」范振鋒又表示，雖然「信則有不信則無」，但念經時所聚集的「好朋友」好可能有成千上萬：「好似千，萬亡魂湧住嚟。」樊亦敏說：「但係最明顯係，樓上（三樓）又係我嘅，係冇人住。」Bob林盛斌問：「驚唔驚？」她回答：「我冇呀，喺我嘅角度，原來你都係想嚟知道，我又咁啱念得大聲，咪一齊聽吓囉，因為佢哋讀唔到呀嘛。」范振鋒說：「成班人讀我係OK，但係一個讀，尤其是夜晚我真係唔敢。」