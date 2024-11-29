戴愛玲直言香港首開個唱緊張不已　感無形壓力透露有失眠困擾

「鐵肺歌后」戴愛玲《故事的故事》巡迴演唱會-香港站將於12月8日開唱，此次是她首次在香港舉辦專場演出，讓戴愛玲直言緊張不已，回想4月才因「春浪音樂節」於香港初登場，她透露對香港歌迷的熱情印象深刻，也表示準備了很多大合唱的橋段獻給大家！不僅如此，戴愛玲也透露香港站將有請「金曲歌后」A-Lin擔任特別嘉賓，情同姐妹的她們更笑說若歌迷夠熱情，絕對會讓現場成為大型部落豐年祭！



「鐵肺歌后」戴愛玲《故事的故事》巡迴演唱會-香港站將於12月8日開唱。(華納音樂)

2024年即將倒數，戴愛玲《故事的故事》巡迴演唱會也將在12月8日在香港登場，上半年才因春浪在香港第一次登台，戴愛玲表示對香港歌迷的熱情印象深刻，容易被感動也愛哭的戴愛玲甚至激動到一度要落淚，更在當時承諾很快回到香港舉辦專場，如今她也遵守與香港歌迷們的約定，將在下週末於香港的「東華三院東蒲胡李名靜體育館」演出。

戴愛玲香港首度舉辦專場演出。(華納音樂)

儘管時常征戰各大商演尾牙更唱過多次巡迴，但許久未在海外開唱的戴愛玲卻仍難掩緊張。首度在香港舉辦個人演出的戴愛玲，在一敲定香港檔期後，就時常感到無形的壓力，透露自己就算靠運動排解壓力，但每到夜深人靜時仍會設想各種狀況，因此有睡不好的困擾，時常找姐妹聊天舒壓。

戴愛玲緊張到睡不好。(華納音樂)

此次除了將在香港演唱多首經典回饋歌迷；在演藝圈有著好人緣的戴愛玲，也驚喜宣布將邀請好姐妹「金曲歌后」A-Lin擔任特別嘉賓！行程滿檔的A-Lin僅管前一天因工作人在天津，但一收到邀請可說是義不容辭立刻排出空檔力挺！戴愛玲笑說：「A-Lin就是我的訴苦對象之一，我們平常半夜空檔的時候就會訊息聊天，她也知道我很緊張，本來說要來香港看表演，沒想到後來決定直接到舞台上力挺。」

黃麗玲（A-Lin）（IG@lulin168）

A-Lin此舉也讓戴愛玲猶如吃了定心丸，心中充滿感動。A-Lin也和戴愛玲一起討論歌單，透露將合唱《愛了就知道》，A-Lin接著也將演唱自己的經典歌。兩姐妹也開玩笑表示：「如果大家太熱情的話，我們可能會考慮加碼，讓現場直接變成部落豐年祭！」