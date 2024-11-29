周吉佩舉行首個個唱迎接挑戰與突破　仔仔女女會以合唱團形式出現

歌手周吉佩（吉吉）的首個個唱《周吉佩第三人生演唱會》將於本週六（30日）在旺角麥花臣場館舉行，周吉佩正排練得如火如荼，為他首唱做好準備，期望帶給現場每位觀眾一場精彩的演出。吉吉也會推出他相隔16年的第二張個人實體專輯，對他來說意義非常大，歌迷可在演出當天於麥花臣場館率先購買，而且更可獲得限量印刷的演唱會海報，送完即止。

歌手周吉佩（吉吉）的首個個唱《周吉佩第三人生演唱會》將於本週六（30日）在旺角麥花臣場館舉行。(公關提供)

吉吉於Band房排練時表示：「有朋友問我現時心情會否緊張？我的答案是一點也不緊張，反而非常平靜，可能是我近期把大部份工作押後，專心籌備今次演唱會，我安排給自己的工作只有練歌和睡覺，因此睡眠質素比以往好了很多，面色看起來也非常好。」「當然心情也不會不興奮，也很期待，我將會在今次個唱中施展渾身解數，我在台上彈結他的時間將會佔很大比重，平時我的形象比較斯文，今次想有更加Rock的元素，而且我以前也有夾band，其中有一part將會是重新演繹一些大家耳熟能詳的樂隊經典歌，這也是我想和大家分享我對Rock的喜愛，同時讓大家看到以往夾band時的周吉佩是一個怎樣的歌手，我希望屆時我會很high，我才能帶動全場觀眾一齊high。我也會敲打大油罐，這是我從未試過的，真的是在挑戰自己，所以這一part不多不少也存在壓力，不過如果能把這一part表演好，對我來說也是突破。」

吉吉於Band房排練。(公關提供)

吉吉於Band房排練。(公關提供)

至於會否在歌唱中跳舞，吉吉笑說：「其實在最早的rundown真的是沒有跳舞還節的，但在粉絲要求下，我把原本沒考慮的跳舞快歌環節放回rundown內，而且我更邀請了一位少女歌手和我一起在這環節中跳唱，她真的非常年輕，和我另一位嘉賓的年紀相差很多，形成了很大的對比。但如果要比拼誰年紀最輕？那一定會是我的仔仔和女女，他們將會和一大班同學以合唱團形式出現，所以嘉賓年齡層完全不同，希望能帶出傳承的感覺，以及貼合演唱會第三人生的意念。」