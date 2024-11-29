聲生不息｜陳慧嫻梅艷芳隔空對望超感動　陳小春眼泛淚光雙手遮臉

期盼已久的內地綜藝節目《聲生不息港樂季2》（現更改為《聲生不息大灣區季》）近日终於開播，其中陳慧嫻演繹經典金曲《千千闕歌》及《夕陽之歌》隔空對望梅姐（梅艷芳）一幕感動不少觀眾，這兩首金曲同曲不同詞，曾在80年代尾的樂壇掀起「千夕之爭」。

陳慧嫻演繹經典金曲《千千闕歌》。（影片截圖）

在最新一期節目中，陳慧嫻就選擇演繹自己的經典金曲《千千闕歌》，旋律奏起台下觀眾大為感動，甚至全場大合唱，畫面相當之漂亮。及後她就自言《千千闕歌》有兩個版本的歌詞，從24歲起自已經歷了許多，所以更能明白《夕陽之歌》的心境，強調這兩首歌各自表現了兩種不同的心境：「我們一起送給摯愛的梅艷芳小姐。」隨後螢光幕就出現梅姐多張照片，而到最後陳慧嫻轉身與梅姐對望時，梅姐一句：「拜拜」令人相當感動，連在後台的陳小春都忍不住眼泛淚光。

全場大合唱。（影片截圖）

陳慧嫻演繹《夕陽之歌》。（影片截圖）

《千千闕歌》、《夕陽之歌》均在1989年發行，兩首歌均改編日本歌手近藤真彥的歌曲。而當年陳慧嫻的所屬公司寶麗金及監製區丁玉，覺得這首歌很適合她，於是找到這首歌版權的負責人陳淑芬商討，據當年陳慧嫻回覆傳媒時表示，版權起初雖得到陳淑芬同意，但三星期後仍未收到正式回覆。

二人對望。（影片截圖）

時宜陳淑芬與梅姐同屬華星唱片，她亦非常喜歡這首歌，於是以好友身份打長途電話給近藤真彥，表示想翻唱這首歌，後來經三方同意下，簽訂一張有「時效」的合約。內容是梅姐可於當年6月15日前將改編版本派台，而陳慧嫻版本則要在6月15日後，以確保梅姐版本率先面世。

陳小春感到到眼泛淚光。（影片截圖）

但因當時梅姐正拍攝《英雄本色》，渴望將這首歌成為電影主題曲，所以找來填詞人陳少琪改歌詞以配合劇情，無疑令《夕陽之歌》製作時間延長，最終錯過了6月15日優先推出機會，令《千千闕歌》先聲奪人，大受歡迎。這兩首歌還在1989年的十大勁歌金曲鬥得難分難解，最終《夕陽之歌》奪得金曲金獎，而《千千闕歌》是陳慧嫻暫別樂壇告別作，及後她就赴美留學。