孟希璘冇工開搵錢少虧欠父母：屋租水電媒出街食飯阿媽俾晒

孟希璘今日（29/11）現身天水圍出席無綫熱播劇集《異度感應》宣傳造勢活動。提到綠業王戴耀明被揭冇劇拍，為生活到「飲食界富二代」張本立（Billy哥）黃大仙的茶餐廳洗碗倒垃圾，令網民感到意外。孟希璘接受《香港01》訪問時表示：「其實做我哋呢行，就真係唔係日日有工開，變咗好多時候都要諗定其他嘢做去幫補收入，我諗過揸電單車送外賣，但考咗4次唔合格，點解我想電單車送外賣，係因為貪佢夠彈性，到我有劇拍嘅時候，我隨時唔返都得。假如我返茶餐廳嘅話，應承咗返工就唔可以甩底，變咗就冇咁彈性，始終自己就唔鐘意甩底嘅人嚟。」

孟希璘曾想過做電單車外賣員。（梁碧玲攝）

孟希璘入行6年時間，明白到演藝圈多競爭，演員路並不易行，她感激父母一直支持同體諒，令她可繼續追夢：「其實收入唔多嘅時候，就會慳住用，屋企嘅水電、媒同屋租，全部都係靠屋企人，就算出親街食飯，全部都係我阿媽俾晒。其實我個心係好不堪，覺得對佢哋唔住，對佢哋好多虧欠。好多謝佢哋一直咁支持我，佢哋好理解我對呢行仲有份使命，而佢哋覺得我如果離開呢行係會覺得好可惜，而我爸爸佢雖然六十幾歲，但佢仲覺得自己仲有啲活力仲撐得住，變咗佢哋唔想我放棄呢樣嘢。」