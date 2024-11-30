「最可愛Cosplayer」化身妖狐降臨！　竟因一事下海做AV女優？

誰是「最可愛Coser」？當然是七澤米亞！這時候就有人會問，她不是日本AV女優嗎？除了是一名日本女優之外，她也是一名Cosplay愛好者。今年25歲的她在2017年拍新人作出道。可愛的臉蛋搭配身高145cm纖細身材，看似相當清純無害。又因為她有Cosplay這個愛好，所以須順利成章，不少作品都會以她Cosplay的造型登場，造就了她這個獨特的「妹妹+Cosplay」屬性。

七澤米亞走清純路線。（ig@miananasawa_official）

因一事下海做AV女優

雖然她予人一種嬌滴滴的印象，但她在作品之中她卻有完全相反的表現，更因此而被冠上「最強小隻馬」之名，外形與表現擁有十分大反差，這也是網民經常討論的話題之一。就如同其他女優，七澤米透露出道的原因，表示自己在高中時期曾與男友一起睇片，因為憧憬片中同樣身材嬌小的女優，因而萌起出道做女優的念頭。

原來七澤米亞都好鍾意cosplay。（ig@miananasawa_official）

御用學生妹想轉型

又因七澤米亞擁有可愛樣貌和身高，出道後她亦經常被安排出演妹妹和學生一類角色，名符其實的「御用學生妹」，但講到將來的方向，25歲的她就坦言：「已經演了6年多的妹妹，希望自己可以變成姊姊的感覺。」表示打算轉型繼續在業界發展。

原來七澤米亞都好鍾意cosplay。（ig@miananasawa_official）

AV女優同時係專業動漫Coser

去年她曾及邀出席台灣《AGA成人動漫展》，除了和普通女性一樣喜歡化妝扮靚，飲飲食食，七澤米亞更是一名Coser。由她的官方社交平台Instagram就可以看到，除了性感的日常工作照，生活照外，最多的就是她化身成各式各樣動漫人物的照片，例如有女僕、穿着泳衣的貓耳娘、《銀魂》的神樂等，造型變化也十分豐富。近年七澤米亞也時常出席各式各樣的撮影會，亦會應要求換上各種Cosplay裝束滿足粉絲們。

七澤米亞扮貓女郎？（ig@miananasawa_official）

呢個應該係《銀魂》神樂。（ig@miananasawa_official）

妖狐主題粉絲見面會

繼上月河北彩珈（河北彩花）在香港的婚禮主題粉絲見面會（連結：神顏女優河北彩花投震撼彈 「結婚」但不引退揀香港舉行人生大事）後，曾一同出席台灣成人展的七澤米亞也來到相同的地點出席粉絲見面會，屆時她將以雪地妖狐造型亮相，與入場的粉絲近距離互動，粉絲們除了可以與七澤米亞握手、合照外，更可參與粉絲會的遊戲等等。據知此行也會有神秘主題的撮影會，很多未能親身到日本參加的粉絲，都對此感到十分興奮。粉絲們亦可扮演各種動漫人物出席見面會和撮影會，讓她好好地品評一下。

好大條尾！（ig@miananasawa_official）

七澤米亞有唔少性感相。（ig@miananasawa_official）

👇石川澪 粉絲見面會👇

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