鬼故｜靈媒助查女子失蹤　涉案家人求助通話：你個女係俾老公殺死

寧可信有，不可信其無。對於靈異，鬼魂，怪力亂神，通靈，惡魔等學說，一直是網民的爭論話題。羅泳嫻早年受邀成為《兄弟幫》嘉賓，一向熱衷於靈異事件的她，就在節目中分享了一個外國的通靈偵探故事。

羅泳嫻早年受邀成為《兄弟幫》嘉賓，一向熱衷於靈異事件的她，就在節目中分享了一個外國的通靈偵探故事。（YouTube截圖 / TVB 玄學台 - 風水、鬼故事）

她說，這個案件發生1986年3月31日。美國一名男子約翰打電話報警，指自己的太太艾莉失蹤了三天。警員羅拔收到約翰的的報案後，就覺得只是兩夫婦爭執，因為約翰表示當天與太太鬧交後，太太艾莉就駕駛了自己的紅色座駕離開。不過，約翰就表示，平時鬧交後太太都會在幾小時後回家，從來都沒試過失聯超過一天。當時警員羅拔覺得艾莉想和約翰分手，不過女方的家人就認為，艾莉和約翰還有一名一歲半而有長期病患的孩子，斷然不會無故失蹤或離開。

有關故事其後被拍成影集。（YouTube截圖）

羅泳嫻續說，後來艾莉的家人尋找了一名靈媒，怎料一通電話後，靈媒就說：「你個女已經死咗。」這個靈媒表示，一通電話後已經感應到艾莉與她溝通，她已經死了。當時那個靈媒就說：「你個女係俾老公殺死，不過唔知詳情，因為佢個靈魂唔係好清淅。你個女唔係離家出走。」後來艾莉的家人表示，希望警員羅拔與這個靈媒溝通一起調查。

有關故事其後被拍成影集。（YouTube截圖）

後來，靈媒向警員羅拔表示，見到一架啡色大車，又強烈感應到死者向她說：「15」。警員到「15」的數字後大驚，原來他們正好在距離約翰的居所外15公里找到艾莉駛走的紅色車。靈媒還說，聽到「艾莉」表示，老公用武器打她，她在尖叫，喊，後來還曾將屍體放在家中，再用一架啡色大車運走。靈媒更說，見到約翰的弟弟也參與其中，又指約翰的其他家人也有一起搬運屍體。

外國十分盛行靈媒偵探。（YouTube截圖 / TVB 玄學台 - 風水、鬼故事）

後來，因為畫面形容得過於真實，羅拔無法相信這名靈媒McQuary。這名靈媒就決定假裝是睇樓，自己調查並登門到約翰的家宅。當她到達時，她就非常強烈的感應到，並表示約翰很冷血，因為他已將艾莉的物品全都包好準備搬走。當她準備離開與約翰握手時，她就感應到了，他用這隻手掐死了艾莉。

外國十分盛行靈媒偵探。（YouTube截圖 / TVB 玄學台 - 風水、鬼故事）

後來，在靈媒堅持之下，她和警員羅拔就憑一些她的感應找到了失蹤的艾莉的屍體。再追查下去，發現在艾莉失蹤兩天後，約翰與一名前女友見面。羅拔從約翰的前女友口中得知，約翰曾向駕車載她到一個地點，向着一個方向，點着了一根煙後說：「如果我話你聽，我殺咗我老婆，你信唔信？」其後，羅拔就憑種種綫索拘捕了約翰，但由於缺乏證據，羅拔就假裝說已經找到足夠證據，而竟然約翰就全數承認了。