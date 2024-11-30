東張西望｜求愛不遂變痴漢　拖空行李箱跟蹤仲有9樣恐怖行徑

《東張西望》一連三集追訪「日本痴漢」Anson跟蹤報料人黃小姐事件。上回講到，Anson與黃小姐同為一名日本聲優的粉絲，後來Anson鬧出各種風波，向粉絲群內朋友借錢不還，又被翻出欠債，更離譜的是，他向黃小姐求愛不遂之後幻想自己與黃小姐拍拖，又向朋友炫耀曾與黃小姐發生性關係，收底褲，經常在黃小姐的日本居所附近打卡，更直接在她居所附近守候，行為與「痴漢」無異，令黃小姐終日擔驚受怕。

《東張西望》一連三集追訪「日本痴漢」Anson跟蹤報料人黃小姐事件。（《東張西望》截圖）

黃小姐飽受騷擾。（《東張西望》截圖）

《東張西望》今日（30/11）今日跟進事件，原來當日Anson曾於黃小姐居所附近守候。黃小姐的朋友得知後就前往趕走Anson，途中發現他被趕走後又推着一個空的行李箱折返。不過，日本警方就指相關行為難以處理。《東張西望》向大律師陸偉雄徵詢法律意見，他指出，如果有關行為，在香港有機會構成遊蕩罪甚至是恐嚇罪。

前兩集內容：東張西望｜黃小姐受極癲痴漢騷擾 被捏造爆房送底褲：為咗搞我！

東張西望｜「痴漢」粉絲周圍問人借錢 盜用信用卡再開空頭支票

《東張西望》向大律師陸偉雄徵詢法律意見，他指出，如果有關行為，在香港有機會構成遊蕩罪甚至是恐嚇罪。（《東張西望》截圖）

《東張西望》向大律師陸偉雄徵詢法律，他指出，如果有關行為，在香港有機會構成遊蕩罪甚至是恐嚇罪。（《東張西望》截圖）

屋企wifi都用黃小姐個名。（《東張西望》截圖）

門口裝CCTV。（《東張西望》截圖）

後來，《東張西望》分別去了Anson在香港的居所，雖然發現用了黃小姐的Instagram帳號作為Wifi名，但開門的男人就表示不認識Anson。《東張西望》主持李旻芳致電Anson的電話號碼，發現有關號碼已被轉移給不相干的人。李旻芳致電Anson的媽媽以及他本人的新電話號碼，對方聽到是《東張西望》的話，均直接掛斷電話。

住宅內的人表示不認識Anson。（《東張西望》截圖）

恐怖遺書。（《東張西望》截圖）

李旻芳致電Anson的媽媽以及他本人的新電話號碼，對方聽到是《東張西望》的話，均直接掛斷電話。（《東張西望》截圖）

《東張西望》查到Anson仍然不斷購物，其中有18禁寫真。（《東張西望》截圖）

成件事都幾奇怪。（《東張西望》截圖）