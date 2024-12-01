黃曉明95歲外婆離世　臨終前握實孫兒手「最後1句話」惹鼻酸

47歲的內地男星黃曉明近來似乎諸事不順，其主演的電影《戴假髮的人》票房仆直，早前公開發文認愛網紅葉珂後，女方即被翻出不適當言論，又指她狂揈男友逾千萬，近日黃曉明的認愛文也消失了，引發揣測。而今（1日）中午，他又在微博發布噩耗，透露外婆離世消息：「最愛我和我最愛的姥姥走了」，享耆壽95歲。

黃曉明最近諸事不順。（微博圖片）

黃曉明回憶起很多住事，寫著：「最愛我和我最愛的姥姥走了，95歲，一切都好，優越家庭出身，卻低調，吃苦耐勞，善良和為家人付出了一輩子，身體力行的教育我們要對人好，要多幫助別人，要孝順，所以姥姥有福報，堅持見完了所有的子女們才安詳的離開，只是看到她最後那麽瘦，摸起來都是骨頭，我好難過。這是她最後一次緊緊攥着我的手，叫着我的名字，還在問我吃東西了沒有，沒吃就做給我吃，總怕我餓着。」

95歲的外婆離世，令黃曉明好傷心。（微博圖片）

黃曉明透露外婆總會在窗邊揮手目送他離開。（微博圖片）

黃曉明憶起好多童年往事。（微博圖片）

外婆總是擔心乖孫肚餓。（微博圖片）

黃曉明還想起小時候，姥姥都會搬個馬紮坐在爐子邊上，給他烤蘋果，烤橘子，烤紅薯，烤小黃尖子魚，「真幸福啊！等我上學以後，姥姥每次都是站在家門口或者窗戶邊，揮著手送我遠行，直到我拐彎，她還在揮手，我都不忍心回頭，我怕掉眼淚，更怕姥姥掉眼淚。姥姥是天使，又回到天上去了！姥姥，我好想你！」

黃曉明：「最愛我和我最愛的姥姥走了」。（微博圖片）