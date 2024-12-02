萬千星輝頒獎典禮2024｜歷屆視帝數據　林峯成最尷尬的存在？

《萬千星輝頒獎典禮2024》今日公布提名名單，將於1月19日進行頒獎。

由1997年首辦「最佳男主角」開始，加上今年，這個獎項已經有27年。在過去26年，得獎次數最多（3次）分別有三個，羅嘉良（1997年《難兄難弟》、1998年《天地豪情》和2002年《流金歲月》）、黎耀祥（2009年《巾幗梟雄》、2010年《巾幗梟雄之義海豪情》和2012年《大太監》）和郭晉安（2003年《戇夫成龍》、2005年《阿旺新傳》和2014年《忠奸人》）。

羅嘉良更加係視帝冧莊第一人。（螢幕截圖）

個人數據來說，陳豪總共入圍24次和入圍五強13次，兩項都是最高紀錄保持者，在2007年憑《溏心風暴》和2023年《破毒強人》共獲獎兩次。雖然陳豪的命中率並不算高，但有一個人更慘，林峯過往總共入圍16次，其中8次打入五強，卻從沒有成功奪獎，而今年的《家族榮耀之繼承者》並不是TVB自家劇而未能提名，未知林峯下年能否回巢拍劇打破宿命呢？

陳豪上年憑《破毒強人》再奪得「最佳男主角」一獎。(葉志明 攝)

林峯今年做埋台慶嘉賓，唔知有冇機會回巢拍劇呢？(節目截圖)

林峯從未奪過視帝。（資料圖片）

TVB亦出過兩位囊括視帝兼影帝的男演員，分別是古天樂和黃秋生，前者更是暫時TVB最年輕的視帝，古天樂於1999年憑《刑事偵緝檔案IV》奪獎，當時只有29歲，更是年資（5年）最短奪得視帝的男演員。

最年輕視帝是古天樂（29歲），在1999年憑《刑事偵緝檔案IV》奪獎。（螢幕截圖）

至於年紀最大的得獎者，是2008年憑《溏心風暴之家好月圓》封帝的夏雨，當時他已經65歲。