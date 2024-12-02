Clockenflap︱DJ Sim0ne哭訴表演期間被性騷擾　保安目擊仍不制止

一連三日的音樂節Clockenflap昨日（1日）結束，不過其中一位來自蘇格蘭的表演者DJ Sim0ne，就拍片分享自己表演期間的不愉快經歷，她坦言事前好期待，因為Clockenflap是她在亞洲最大型的演出，然而對遭遇卻感到心痛，指自己被7、8個不足20歲的男子性騷擾，「我表演的全程都對我舉猥褻手勢，令我無法專心；他們又不斷展露非常露骨不雅的字句，這不但令人分心，更是性騷擾行為！」她指這群人就在與保安不足1米的距離處，但保安未有出手制止，DJ Sim0ne經理人四度投訴後，保安才正視問題，但仍沒有趕走這班人。

DJ Sim0ne是Clockenflap其中一個表演者。（IG@Sim0ne）

DJ Sim0ne事前對演出相當期待，然而最終卻發生令她心碎的事件。（IG@Sim0ne）

DJ Sim0ne在香港Clockenflap演出期間被性騷擾。（IG@Sim0ne）

DJ Sim0ne表示，有7至8名未滿20歲的男子，在她演出時全程做猥褻手勢，揮揚露骨性騷擾字句。（IG@Sim0ne）

她指自己是一個正在工作的女性，事件不應該發生，更問：「難道要我主動叫停演出才能保護自己嗎？」她坦言自己很愛香港，很想好好享受表演，但實在很難，這次經歷令她沮喪。之後DJ Sim0ne去Soho House舉行After Party，誰知突然又有警察查牌，令她頓覺相當可怕，有員工向她呼喊，叫她調低音量但繼續表演，宣傳人員也只呆站一旁。最終她自行縮短演出，她哽咽說：「我真的很不想令你們失望，對不起，但同時我也覺得太過份了。」DJ Sim0ne表示自己離鄉別井去工作，卻感到不被照顧，感覺很糟。不過她仍希望有機會再來香港，有一個正經的派對。