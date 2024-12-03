TVB綠葉入房探監製被對方寸「𢱑撈」：我嗰刻真係呆咗

現年71歲，MadamLo盧宛茵，早前在Youtube 節目大爆在TVB拍攝新劇《非份之罪》時被導演連番針對，不堪精神受虐，與家人商量後決定同監製王心慰投訴，事件最終得到解決。MadamLo今日（2/11）現身大埔出席電影《一個部門的誕生》開鏡拜神儀式。MadamLo接受《香港01》訪問時表示：「到好耐冇拍過電影，而家拍返賓係好開心，今次我呢個角色係演一位婆婆，我人老精鬼老靈，蠱蠱惑惑咁，同一班後生演員合作係好好玩，同埋佢哋都好照我。」

MadamLo今日出席電影《一個部門的誕生》開鏡拜神儀式。（吳子生攝）

被問到投訴事件後，有否影響工作量？MadamLo表示：「都好耐冇劇拍，但我就覺得咁，我又唔係要去𢱑你做嘢，我唔係呢啲咁嘅人，你搵我做，我就做。你唔搵，我都成年冇返TVB。（會唔會就係呢件事？）我唔理，我試過幾年前有一次，我上去之前合作過嘅監製房打招呼，我唔開名。我入到去好禮貌同佢問好，點知你估個監製講咩？佢就話『點呀？唔夠騷呀？入嚟想𢱑撈？』我嗰刻真係呆咗，我心諗我只係想入嚟同你打過招呼，使唔使咁講嘢，於是我就即刻行返出去，我係估唔到佢竟然會講呢啲咁嘅說話，令我好反感，所以你有嘢拍就搵，冇嘢拍我咪湊孫，到我呢個歲數，我都冇包袱，做人最緊要開心。」