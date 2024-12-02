周吉佩感激太太在人生最落泊時出現　同鍾柔美大跳洗腦歌《APT.》

TVB節目《中年好聲音》冠軍周吉佩的首個個唱《周吉佩第三人生演唱會》日前（30日）已於麥花臣場館圓滿結束，全場爆滿座無虛席，何麗全、樂易玲、雷有輝、韋綺姍、張佳添、周國豐、袁富華、馬浚偉、林盛斌、周小君、查小欣、胡孟青、馮盈盈、區永權、譚凱琪、吳業坤、瑪姬、麥美恩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、支嚳儀、林鉫徫、丁文俊、魏嘉信、冼靖峰、譚輝智和梁浩然等人也有親臨捧場，當日的表演嘉賓分別為尹光和鍾柔美。

TVB節目《中年好聲音》冠軍周吉佩的首個個唱《周吉佩第三人生演唱會》日前（30日）已於麥花臣場館圓滿結束，全場爆滿座無虛席。(公關提供)

當日的表演嘉賓分別為尹光和鍾柔美。(公關提供)

吉吉在首個個唱中的表演充滿了激情和感性，分成《年少輕狂》、《高山低谷》、《回到從前》、《迎難而上》、《信念》等五大主要部分。演唱會一開埸，吉吉便以配以搖滾裝飾的紅色西裝現身台上，拿著結他唱出《活著Viva》和《我是憤怒》，然後便表演敲擊大油桶，緊接再獻唱多首香港樂隊經典歌曲包括《發現號》、《幸福之歌》，以及吉吉在樂隊 sp’ACE 時撰寫的一曲《生活道》，讓大家更加了解他早期搖滾的一面，他在台上說：「夾Band係種子，寫歌係養分，千祈唔好係人老咗嘅時候帶住問號，有夢想嗰陣就要好好去追，呢個係我阿爸教嘅！」

演唱會一開埸，吉吉便以配以搖滾裝飾的紅色西裝現身台上，拿著結他唱出《活著Viva》和《我是憤怒》。(公關提供)

吉吉然後便表演敲擊大油桶，緊接再獻唱多首香港樂隊經典歌曲包括《發現號》、《幸福之歌》。(公關提供)

在《回到過去》部分，吉吉回憶說：「以往常在商場busking唱歌，現在便把當時的情景在台上重現一次。」於是他便在樂隊伴奏下，彈著結他唱出《回到過去》、《第二次初戀》、《睹物思人》和經過歌迷在網上投票的《愛很簡單》。在唱出《你是我唯一的》前，吉吉很感恩的多謝太太在他人生最落泊時出現：「佢扶起我，佢話佢有三個小朋友，其中一個就係我，多謝佢將我養到肥肥白白。」之後他又多謝生命中另一個重要的人，那就是他爸爸，提到爸爸，吉吉即時哽咽說：「雖然他已離開咗20年，但我知你一路喺身邊守護我，我喺佢身上學識好多嘢，就算有幾大嘅問題都要笑住面對，希望爸爸今日睇到，你個仔冇令到你失望。」接著他唱出《留給這世上我最愛的人》和《真情流露》。

吉吉在樂隊伴奏下，彈著結他唱出《回到過去》、《第二次初戀》、《睹物思人》和經過歌迷在網上投票的「愛很簡單》。(公關提供)

在唱出《你是我唯一的》前，吉吉很感恩的多謝太太在他人生最落泊時出現。(公關提供)

在「信念」部分、吉吉先唱出一小段《Dear My Friend》後，嘉賓尹光出場和吉吉合唱《Dear Myself》，吉吉指請光哥當嘉賓是因為對方很貼合自己演唱會不放棄及追夢這個主題，光哥指雖然已年屆80歲，但歲數並不是問題，最重要是心境和健康，又表示自己捱了54年才得到一個獎項，叫吉吉繼續努力，將來大把獎等吉吉去拿。在唱《青春頒》至中段時，包括吉吉一雙仔女和為數接近30位小朋友出現在台上為他伴唱，在唱演唱會主題曲《第三人生》時，吉吉聯同小朋友，和全場觀眾向半空拋出早便預備好的紙飛機，寓意大家也可以有不同的人生。在Encore時，吉吉與嘉賓鍾柔美Yumi 一起跳唱大熱洗腦歌《APT.》，跳完後吉吉喘著大氣稱讚Yumi，又笑指自己生得對方出，他指Yumi是一個很勤力的人：「希望我個女第時似你，以妳為學習對象。」吉吉更叫 Yumi 趁機推介新歌。在唱《我的親愛》時，吉吉走到台下和觀眾握手，最後他以一曲《Falling For You》為首個個唱劃上圓美句號。

吉吉先唱出一小段《Dear My Friend》後，嘉賓尹光出場和吉吉合唱《Dear Myself》。(公關提供)

在Encore時，吉吉與嘉賓鍾柔美Yumi 一起跳唱大熱洗腦歌《APT.》。(公關提供)

在接受訪問時吉吉表示：「對今晚演出感到滿意，不過開騷前也有擔心過自己的體力能否應付超過兩小時的演出，而演唱會和觀眾反應也比自己想像中好，演唱會將會移司至澳門，預計很快便會開騷，但詳情要稍後才能公布。」吉吉續說在今次演唱會下了很多心機，提出很多意見，但也學到了很多，提及唱《青春頌》時，吉吉一對仔女與合唱團一起上台獻唱，他指是自己安排，因想配合「第三人生」中的幾代的主題：「見到有光哥、Yumi，我又係中年，再有兒童合唱團所代表的幼年，四代同場演出，就好像一代一代把音樂傳承下去。」

吉吉續說在今次演唱會下了很多心機，提出很多意見，但也學到了很多。(公關提供)

吉吉續說在今次演唱會下了很多心機，提出很多意見，但也學到了很多。(公關提供)