麗英@小薯茄提早同粉絲度聖誕　原來勁愛呢隻小熊一屋都係

人氣歌手麗英日前（1日）於尖沙咀一商場舉行Music Party。活動中，麗英與粉絲分享最新動向及未來大計外，更即場獻唱多首歌曲及與粉絲大玩遊戲，預祝聖誕。

麗英與粉絲分享最新動向及未來大計外，更即場獻唱多首歌曲及與粉絲大玩遊戲，預祝聖誕。(公關提供)

活動甫始，麗英在現場一片粉絲歡呼聲中閃亮登場。麗英表示十分感謝商場邀請，並很高興今天來到現場參與Care Bears 的Music Party。她續稱自己本身亦十分喜愛Care Bears，家中亦收藏了不少Care Bears，因此今天來到現場亦十分興𡚒，笑言要與Care Bears盡情打卡一番！被問到今年聖誕有何節目，麗英笑指今個12月一直會於工作中度過，但亦會抽時間與身邊摯愛好友過聖誕，更指會於Care Bears PopUp Store中挑選Care Bears 禮品予她的隊友，讓他們都可以有一個夢幻聖誕，感受節日溫暖！

麗英在現場一片粉絲歡呼聲中閃亮登場。(公關提供)

傾談過後，麗英更邀請粉絲到台上大玩遊戲。適逢聖誕節快到，粉絲們需分組並為麗英設計一張夢幻的聖誕卡及佈置聖誕樹，作為禮物！過程中，粉絲們均盡展創意及想像力，並將包含Care Bears元素加入到聖誕卡及聖誕樹當中。在場麗英亦大讚粉絲們的創意十足，更指要將這份聖誕心意帶回家！及後，麗英更即場演唱多首作品，包括：《東京一轉》及《解咒說明書》，送予現場一眾粉絲作為聖誕禮物，預祝聖誕！

麗英更邀請粉絲到台上大玩遊戲。(公關提供)

活動結束後，麗英更特意走到與粉絲互動大合照，並與場內3米高Share Bear 以及4米高的Care Bears 愛心聯盟聖誕樹盡情打卡合照，共度歡樂下午。