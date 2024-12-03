萬千星輝2024｜黃庭鋒第5度角逐男飛躍盼得獎：太早攞又會不珍惜

黃庭鋒最近因為主持韓國人氣女團Blackpink成員Lisa的香港見面會而人氣急升，在昨日（2/12）公布的《萬千星輝頒獎典禮2024》提名名單中，他獲提名《飛躍進步男藝員》、《最佳男主持》及《最佳男配角》，叫「三飛」。

黃庭鋒在《萬千星輝頒獎典禮2024》中，獲提名《飛躍進步男藝員》、《最佳男主持》及《最佳男配角》。（梁碧玲攝）

黃庭鋒接受《香港01》訪問時，表示完全沒有預料這個入圍名單，他未試過有3個提名，所以很開心，最想是攞到「男飛躍」：「因為這個獎畢竟都入圍第5年，但證明公司是看到我有進步的，所以要保持這個進步的心，如果攞到我會很開心。但今年在台上感覺是有點不同，以往我會很渴望自己攞到，但現在見到其他同事的時候，我會覺得無論誰攞都會開心，可能經歷了不同的事情，太早攞又會發覺不珍惜。」

黃庭鋒想攞男飛躍。（梁碧玲攝）

談到做Lisa的香港見面會主持，黃庭鋒直言這是他今年最難忘的經歷，回想當日真的很緊張，問到第一眼見到Lisa的感覺是怎樣？他仍一臉回味地說：「我覺得是完美，因為我自己鍾意Blackpink的時候，第一個就是喜歡Lisa，到可以做到她見面會主持，當刻我仍不敢相信，所以在台上我出盡九牛二虎之力跟她聊天。（表現獲網民激讚？）很意外，原來當晚也有很多行內人在場，他們都有給予讚賞，是幾開心的事。」