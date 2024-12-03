楊洛婷黃天翱結婚10周年巴黎再度蜜月　著十年前晚裝仲有鬆勁FIT

今年12月是楊洛婷Rabee'a和老公Tim的十周年結婚紀念日。其實Rabee'a一直都很想和老公一起去巴黎鐵塔影靚相，因為這些年來每次去巴黎都從未和Tim一起。上星期有一天，Tim突然對Rabee'a說：「不如我哋下星期一齊去巴黎啦！Rabee’a非常感謝老公為佢安排這個驚喜之旅。起初，Rabee'a的心情都非常緊張，因為需要暫時放下孩子們，還要暫停所有工作。不過，當一切安排好之後，Rabee'a都決定和老公一起飛往巴黎享受一趟浪漫之旅。

楊洛婷Rabee'a和老公Tim轉眼結婚十周年。

楊洛婷Rabee'a一直都很想和老公一起去巴黎鐵塔影靚相。

楊洛婷Rabee'a一直都很想和老公一起去巴黎鐵塔影靚相。

楊洛婷Rabee'a一直都很想和老公一起去巴黎鐵塔影靚相。

楊洛婷Rabee'a一直都很想和老公一起去巴黎鐵塔影靚相。

巴黎現在非常寒冷，在佢哋出發前還下著雪。幸運的是到埗後沒有下雪，甚至每天都是晴天，陽光普照，藍天白雲。唯獨拍照的那一天下了雨，氣溫只有四五度，真的很冷！

楊洛婷Rabee'a與TIM出發前巴黎相當寒冷一直下雪。

楊洛婷Rabee'a與TIM出發前巴黎相當寒冷一直下雪。

楊洛婷Rabee'a與TIM出發前巴黎相當寒冷一直下雪。

這次Rabee'a和Tim都非常開心能夠邀請到著名的法國攝影師小白老師幫忙影咗一輯靚相，佢嘅作品出名真實展現巴黎浪漫情懷。Rabee'a和Tim在巴黎鐵塔附近拍了大約兩個小時，佢哋對相片的效果非常滿意，彷彿實現了Rabee'a嘅一個心願。

Rabee'a楊洛婷和Tim都邀請到著名的法國攝影師小白老師幫忙影一輯靚相。

Rabee'a楊洛婷身穿十年前晚裝仲有鬆。

Rabee'a楊洛婷身穿十年前晚裝仲有鬆。

今次旅程中發生了一些有趣的事。Rabee'a帶了一條由一位設計師好友Pius為佢十年前wedding設計的晚裝裙去影相。如今穿上去這條裙有少許鬆身，證明她現在的身形比結婚時更靚更fit。此外Rabee'a此行還有艷遇，有一日Rabee'a特別想吃crepe，於是便自己去左排隊買，排在她前面的是一位英俊的西班牙男士，身材高大。這位男士見到Rabee'a後便主動攀談，詢問她來自何處，又問香港有哪些好玩的地方等，當時他並未察覺Tim的存在。聊著聊著，這位男士需要付款，於是便將手上的電單車頭盔遞給Rabee'a拿著。Tim見狀覺得不太對路便立刻走過來，這位男士便俏俏離開了。