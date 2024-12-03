田蕊妮患肺腺癌｜母親癌症離世　自責無體諒對方：以為佢有疑心病

視后田蕊妮宣布自己早前被診斷患初期肺腺癌，在台灣進行了第一次開刀手術，手術非常成功，本人亦叫大家不用擔心。

47歲田蕊妮患肺腺癌。 （IG：@tinyuilee）

視后田蕊妮近年定居台灣。 （IG：@tinyuilee）

2019年，田蕊妮推出歌曲《最親》獻給在天上的母親，她曾接受港台節目《音樂說》時，憶談與母親的關係仍不禁落淚。她有感母女之間的關係既愛亦矛盾，甚至某天突然察覺父母年老的一面時，心理上都未能接受：「我覺得我太唔體諒阿媽，有時只覺得自己接受唔到佢老，接受唔到佢身體有問題。我仲以為佢有疑心病，所以亂諗嘢。」直至母親確診癌症，讓她學懂接受現實，珍惜還能共處的時間，讓她上了寶貴的一課：「媽媽畀咗個經驗我去明白，要學習聆聽。而家就算奶奶或爸爸同我講咩，我都會盡量去了解老人家嘅諗法。佢亦令我真正體會到咩叫『老病死』，係人生必經階段。」

她曾接受港台節目《音樂說》時，憶談與母親的關係仍不禁落淚。

另外在田蕊妮接受陳志雲YouTube頻道節目《Stephen‧傾》訪問時，她也說過得知母親患病時，癌細胞仍未擴散，但媽媽是一個愛美又怕痛的人，當年見過另一位親戚的化療的情況非常擔心，田蕊妮亦用心在她用完手術後陪著她，也有和她一起看中醫。可惜母親幾年後癌症復發，當時田蕊妮推掉不少工作機會，留在媽媽身邊，陪伴她走最後一程。