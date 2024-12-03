TVB《黑色月光》大結局演技PK戰　網民推爆林夏薇再登視后

由兩大視后林夏薇、楊茜堯與視帝王浩信主演的話題劇《黑色月光》今晚（3日）播出大結局，緊湊劇情一浪接一浪，令觀眾睇得相當肉緊，結局焦點當然落在兩大女主角楊茜堯和林夏薇中，楊茜堯飾演的「余滿月」經過24集的努力，最終復仇成功，而由林夏薇所演的大反派「卓慧雲」則一舖清袋，變瘋癲入了精神病院，可謂惡人有惡報。

由林夏薇所演的大反派「卓慧雲」則一舖清袋，變瘋癲入了精神病院，可謂惡人有惡報。（劇集截圖）

自劇集播出以來，兩大視后的演技均備受讚賞，其中首次飾演反派的薇薇，更盡顯視后級的實力，無論由外至內，服飾裝扮、演技，其至乎細膩眼神，都令人驚喜、眼前一亮，就好似早前她與「爺爺」郭鋒在醫院反目一幕，引起網民熱議，贏盡話題，就連在抖音話題熱度亦衝破逾9億。而最後一集中，薇薇得悉被楊茜堯服仇成功，被套銀行密碼變得一無所有，雙眼通紅、眼泛淚光，再加上知道被留邊人王浩信出賣，情緒終告爆發，10數分鐘劇情，林夏薇由意氣風發的王卓主席「卓慧雲」，一層一層地碌落，最後變得邊含淚邊瘋人瘋語。層次式演技，令不少網民一致好評，有網民指：「 林夏微，結局篇，集集有發揮」、「卓慧雲眼神好正，好戲在後頭」、「林夏薇今次演技發揮超水準，值得再攞視后」。

首次飾演反派的薇薇，更盡顯視后級的實力。（劇集截圖）

向《與敵同行》致敬

林夏薇為劇集結局掀起不少高潮位，最尾鏡頭，原本身在瘋人院瘋瘋癲的薇薇，突然一臉正常地問醫生何時可以出院，密謀出院的她，最後以一個凌勵眼神，為全劇劃上句號，而不少網民就指結局似乎是要為下一輯而延續，裝瘋的薇薇會出院，輪到她進行大報復，直指《黑色月光》將有續集；另外，薇薇在結局的眼神，有網民指是向經典電視劇《與敵同行》致敬，因為《與敵同行》中的郭晉安亦以此眼神為劇集作結，盡顯深藏詭計之意；看來今年視后之位競爭激烈，未到最後都未知邊個會贏；單是《黑色月光》已經內訌有排鬥。

林夏薇被指眼神向郭晉安致敬。（劇集截圖）

林夏薇被指眼神向郭晉安致敬。（劇集截圖）